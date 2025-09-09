Відео
Салат за 2 хвилини — новий рецепт "Крабового", не такий як у всіх

Салат за 2 хвилини — новий рецепт "Крабового", не такий як у всіх

9 вересня 2025 13:20
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Крабовий салат за 2 хвилини — новий рецепт із виноградом
Рецепт з крабовими паличками. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей крабовий салат — справжнє відкриття. Він готується всього за дві хвилини, але смакує настільки яскраво й незвично, що перевершує класичний варіант. Соковитий виноград і ніжна моцарела додають страві нових відтінків, роблячи її ідеальною для святкового столу чи швидкої вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • крабові палички — 240 г;
  • виноград — 250 г;
  • моцарела — 125 г;
  • перець червоний солодкий — 250 г;
  • майонез або йогурт — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Крабові палички нарізати кубиками. Виноград розрізати навпіл і додати до салату. Перець та моцарелу також нарізати кубиками.

крабовий салат за 2 хвилини
Виноград та крабові палички. Фото: gospodynka.com.ua

З’єднати всі інгредієнти в одній мисці, заправити майонезом або йогуртом і добре перемішати. Салат одразу готовий до подачі.

рецепт крабового салату
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Він виходить легким, яскравим і має зовсім інший смак у порівнянні з класичним "крабовим".

крабовий салат рецепт
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Солодкість винограду і ніжність моцарели роблять його особливим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

салат рецепт виноград крабові палички крабовий салат
