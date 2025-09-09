Крабовий салат за 2 хвилини — новий рецепт із виноградом

Салат за 2 хвилини — новий рецепт "Крабового", не такий як у всіх
Цей крабовий салат — справжнє відкриття. Він готується всього за дві хвилини, але смакує настільки яскраво й незвично, що перевершує класичний варіант. Соковитий виноград і ніжна моцарела додають страві нових відтінків, роблячи її ідеальною для святкового столу чи швидкої вечері.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 240 г;
- виноград — 250 г;
- моцарела — 125 г;
- перець червоний солодкий — 250 г;
- майонез або йогурт — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Крабові палички нарізати кубиками. Виноград розрізати навпіл і додати до салату. Перець та моцарелу також нарізати кубиками.
З’єднати всі інгредієнти в одній мисці, заправити майонезом або йогуртом і добре перемішати. Салат одразу готовий до подачі.
Він виходить легким, яскравим і має зовсім інший смак у порівнянні з класичним "крабовим".
Солодкість винограду і ніжність моцарели роблять його особливим.
