Крабовий салат за 2 хвилини — новий рецепт із виноградом

Рецепт з крабовими паличками. Фото: gospodynka.com.ua

Цей крабовий салат — справжнє відкриття. Він готується всього за дві хвилини, але смакує настільки яскраво й незвично, що перевершує класичний варіант. Соковитий виноград і ніжна моцарела додають страві нових відтінків, роблячи її ідеальною для святкового столу чи швидкої вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

крабові палички — 240 г;

виноград — 250 г;

моцарела — 125 г;

перець червоний солодкий — 250 г;

майонез або йогурт — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Крабові палички нарізати кубиками. Виноград розрізати навпіл і додати до салату. Перець та моцарелу також нарізати кубиками.

Виноград та крабові палички. Фото: gospodynka.com.ua

З’єднати всі інгредієнти в одній мисці, заправити майонезом або йогуртом і добре перемішати. Салат одразу готовий до подачі.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Він виходить легким, яскравим і має зовсім інший смак у порівнянні з класичним "крабовим".

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Солодкість винограду і ніжність моцарели роблять його особливим.

