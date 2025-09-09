Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Салат за 2 минуты — новый рецепт "Крабового", не такой как у всех arrow

Салат за 2 минуты — новый рецепт "Крабового", не такой как у всех

9 сентября 2025 13:20
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Крабовый салат за 2 минуты — новый рецепт с виноградом
Рецепт с крабовыми палочками. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот крабовый салат — настоящее открытие. Он готовится всего за две минуты, но на вкус настолько ярко и необычно, что превосходит классический вариант. Сочный виноград и нежная моцарелла добавляют блюду новые оттенки, делая его идеальным для праздничного стола или быстрого ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 240 г;
  • виноград — 250 г;
  • моцарелла — 125 г;
  • перец красный сладкий — 250 г;
  • майонез или йогурт — 2 ст. л.

Способ приготовления

Крабовые палочки нарезать кубиками. Виноград разрезать пополам и добавить к салату. Перец и моцареллу также нарезать кубиками.

крабовий салат за 2 хвилини
Виноград и крабовые палочки. Фото: gospodynka.com.ua

Соединить все ингредиенты в одной миске, заправить майонезом или йогуртом и хорошо перемешать. Салат сразу готов к подаче.

рецепт крабового салату
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Он получается легким, ярким и имеет совсем другой вкус по сравнению с классическим "крабовым".

крабовий салат рецепт
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Сладость винограда и нежность моцареллы делают его особенным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

салат рецепт виноград крабовые палочки крабовый салат
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации