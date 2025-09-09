Крабовый салат за 2 минуты — новый рецепт с виноградом

Рецепт с крабовыми палочками. Фото: gospodynka.com.ua

Этот крабовый салат — настоящее открытие. Он готовится всего за две минуты, но на вкус настолько ярко и необычно, что превосходит классический вариант. Сочный виноград и нежная моцарелла добавляют блюду новые оттенки, делая его идеальным для праздничного стола или быстрого ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

крабовые палочки — 240 г;

виноград — 250 г;

моцарелла — 125 г;

перец красный сладкий — 250 г;

майонез или йогурт — 2 ст. л.

Способ приготовления

Крабовые палочки нарезать кубиками. Виноград разрезать пополам и добавить к салату. Перец и моцареллу также нарезать кубиками.

Виноград и крабовые палочки. Фото: gospodynka.com.ua

Соединить все ингредиенты в одной миске, заправить майонезом или йогуртом и хорошо перемешать. Салат сразу готов к подаче.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Он получается легким, ярким и имеет совсем другой вкус по сравнению с классическим "крабовым".

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Сладость винограда и нежность моцареллы делают его особенным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.