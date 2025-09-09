Крабовый салат за 2 минуты — новый рецепт с виноградом

Салат за 2 минуты — новый рецепт "Крабового", не такой как у всех
Этот крабовый салат — настоящее открытие. Он готовится всего за две минуты, но на вкус настолько ярко и необычно, что превосходит классический вариант. Сочный виноград и нежная моцарелла добавляют блюду новые оттенки, делая его идеальным для праздничного стола или быстрого ужина.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 240 г;
- виноград — 250 г;
- моцарелла — 125 г;
- перец красный сладкий — 250 г;
- майонез или йогурт — 2 ст. л.
Способ приготовления
Крабовые палочки нарезать кубиками. Виноград разрезать пополам и добавить к салату. Перец и моцареллу также нарезать кубиками.
Соединить все ингредиенты в одной миске, заправить майонезом или йогуртом и хорошо перемешать. Салат сразу готов к подаче.
Он получается легким, ярким и имеет совсем другой вкус по сравнению с классическим "крабовым".
Сладость винограда и нежность моцареллы делают его особенным.
