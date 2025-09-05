Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Салат "Несравненный" — понадобится 150 г колбасы и 120 г сыра arrow

Салат "Несравненный" — понадобится 150 г колбасы и 120 г сыра

5 сентября 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат Несравненный — рецепт с колбасой и сыром
Салат с колбасой и сыром. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Салат "Несравненный" — это сочетание свежих овощей, колбасы и сыра, которое создает яркий вкус и аппетитный вид. Простой в приготовлении, он одинаково хорошо подходит и в будни, и на праздничном столе.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • колбаса — 160 г;
  • твердый сыр — 120 г;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • огурцы свежие — 3 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • лук зеленый — 1 пучок;
  • кукуруза консервированная — 100 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • майонез — 3 ст. л.

Способ приготовления

Колбасу нарезать тонкой соломкой. Сыр и огурцы нарезать так же. Помидоры разрезать, удалить сердцевину и нарезать тонкими кусочками. Яйца сварить вкрутую, очистить и нарезать полукольцами. Зеленый лук измельчить.

рецепт салату з ковбасою
Майонез и кукуруза. Фото: smachnenke.com.ua

В миске соединить все ингредиенты, добавить консервированную кукурузу, посолить. Заправить майонезом и хорошо перемешать.

салат з ковбасою та сиром
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат получается ярким, нежным и очень сытным. Он идеально подходит для повседневного меню, а на праздничном столе непременно станет любимчиком гостей.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

салат рецепт помидоры огурцы колбаса
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации