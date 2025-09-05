Салат Несравненный — рецепт с колбасой и сыром

Салат с колбасой и сыром. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Несравненный" — это сочетание свежих овощей, колбасы и сыра, которое создает яркий вкус и аппетитный вид. Простой в приготовлении, он одинаково хорошо подходит и в будни, и на праздничном столе.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

колбаса — 160 г;

твердый сыр — 120 г;

яйца вареные — 3 шт.;

огурцы свежие — 3 шт.;

помидоры — 2 шт.;

лук зеленый — 1 пучок;

кукуруза консервированная — 100 г;

соль — 0,5 ч. л.;

майонез — 3 ст. л.

Способ приготовления

Колбасу нарезать тонкой соломкой. Сыр и огурцы нарезать так же. Помидоры разрезать, удалить сердцевину и нарезать тонкими кусочками. Яйца сварить вкрутую, очистить и нарезать полукольцами. Зеленый лук измельчить.

Майонез и кукуруза. Фото: smachnenke.com.ua

В миске соединить все ингредиенты, добавить консервированную кукурузу, посолить. Заправить майонезом и хорошо перемешать.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат получается ярким, нежным и очень сытным. Он идеально подходит для повседневного меню, а на праздничном столе непременно станет любимчиком гостей.

