Салат Несравненный — рецепт с колбасой и сыром

Салат "Несравненный" — понадобится 150 г колбасы и 120 г сыра
Салат "Несравненный" — это сочетание свежих овощей, колбасы и сыра, которое создает яркий вкус и аппетитный вид. Простой в приготовлении, он одинаково хорошо подходит и в будни, и на праздничном столе.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- колбаса — 160 г;
- твердый сыр — 120 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- огурцы свежие — 3 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- лук зеленый — 1 пучок;
- кукуруза консервированная — 100 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- майонез — 3 ст. л.
Способ приготовления
Колбасу нарезать тонкой соломкой. Сыр и огурцы нарезать так же. Помидоры разрезать, удалить сердцевину и нарезать тонкими кусочками. Яйца сварить вкрутую, очистить и нарезать полукольцами. Зеленый лук измельчить.
В миске соединить все ингредиенты, добавить консервированную кукурузу, посолить. Заправить майонезом и хорошо перемешать.
Салат получается ярким, нежным и очень сытным. Он идеально подходит для повседневного меню, а на праздничном столе непременно станет любимчиком гостей.
