Салат Незрівнянний — рецепт з ковбасою та сиром

Салат "Незрівнянний" — знадобиться 150 г ковбаси та 120 г сиру
Салат "Незрівнянний" — це поєднання свіжих овочів, ковбаси та сиру, яке створює яскравий смак і апетитний вигляд. Простий у приготуванні, він однаково гарно смакує і в будні, і на святковому столі.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- ковбаса — 160 г;
- твердий сир — 120 г;
- яйця варені — 3 шт.;
- огірки свіжі — 3 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- цибуля зелена — 1 пучок;
- кукурудза консервована — 100 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- майонез — 3 ст. л.
Спосіб приготування
Ковбасу нарізати тонкою соломкою. Сир і огірки нарізати так само. Помідори розрізати, видалити серцевину та нарізати тонкими шматочками. Яйця зварити круто, очистити й нарізати півкільцями. Зелену цибулю подрібнити.
У мисці з’єднати всі інгредієнти, додати консервовану кукурудзу, посолити. Заправити майонезом і добре перемішати.
Салат виходить яскравим, ніжним і дуже ситним. Він ідеально підходить для повсякденного меню, а на святковому столі неодмінно стане улюбленцем гостей.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!