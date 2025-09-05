Салат Незрівнянний — рецепт з ковбасою та сиром

Салат з ковбасою та сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Незрівнянний" — це поєднання свіжих овочів, ковбаси та сиру, яке створює яскравий смак і апетитний вигляд. Простий у приготуванні, він однаково гарно смакує і в будні, і на святковому столі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

ковбаса — 160 г;

твердий сир — 120 г;

яйця варені — 3 шт.;

огірки свіжі — 3 шт.;

помідори — 2 шт.;

цибуля зелена — 1 пучок;

кукурудза консервована — 100 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

майонез — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Ковбасу нарізати тонкою соломкою. Сир і огірки нарізати так само. Помідори розрізати, видалити серцевину та нарізати тонкими шматочками. Яйця зварити круто, очистити й нарізати півкільцями. Зелену цибулю подрібнити.

Майонез та кукурудза. Фото: smachnenke.com.ua

У мисці з’єднати всі інгредієнти, додати консервовану кукурудзу, посолити. Заправити майонезом і добре перемішати.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат виходить яскравим, ніжним і дуже ситним. Він ідеально підходить для повсякденного меню, а на святковому столі неодмінно стане улюбленцем гостей.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого.