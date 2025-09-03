Салат Чоловічий каприз — перевірений рецепт ситної страви

Салат "Чоловічий каприз" — перевірений рецепт від куми
Салат "Чоловічий каприз" — це страва, яка об’єднує насичений смак м’яса, свіжість овочів і ніжність сиру. Завдяки майонезній заправці він виходить особливо соковитим і ситним. Такий салат полюбляють готувати до свят, адже він завжди збирає багато компліментів і швидко зникає зі столу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яловичина (телятина) — 400 г;
- індичка — 400 г;
- твердий сир — 350 г;
- яйця варені — 7 шт.;
- мариновані огірки — 5 шт.;
- свіжі огірки — 3 шт.;
- помідори — 3 шт.;
- кріп — невеликий пучок;
- консервована кукурудза — 1 банка;
- майонез — 400 г (приблизно);
- сіль, чорний мелений перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Яловичину відварити у підсоленій воді близько години, охолодити та нарізати соломкою. Індичку також зварити до готовності й нарізати шматочками. Твердий сир і варені яйця нарізати соломкою.
Мариновані та свіжі огірки нарізати соломкою, помідори — шматочками. Кріп подрібнити.
У великій мисці змішати всі інгредієнти, додати кукурудзу, посолити, поперчити та заправити майонезом.
Добре перемішати й подавати до столу. Салат виходить яскравим, ситним і ніжним, чудово смакує на святковому столі.
