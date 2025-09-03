Салат Чоловічий каприз — перевірений рецепт ситної страви

Салат "Чоловічий каприз". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Чоловічий каприз" — це страва, яка об’єднує насичений смак м’яса, свіжість овочів і ніжність сиру. Завдяки майонезній заправці він виходить особливо соковитим і ситним. Такий салат полюбляють готувати до свят, адже він завжди збирає багато компліментів і швидко зникає зі столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

яловичина (телятина) — 400 г;

індичка — 400 г;

твердий сир — 350 г;

яйця варені — 7 шт.;

мариновані огірки — 5 шт.;

свіжі огірки — 3 шт.;

помідори — 3 шт.;

кріп — невеликий пучок;

консервована кукурудза — 1 банка;

майонез — 400 г (приблизно);

сіль, чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Яловичину відварити у підсоленій воді близько години, охолодити та нарізати соломкою. Індичку також зварити до готовності й нарізати шматочками. Твердий сир і варені яйця нарізати соломкою.

Свіжі та мариновані огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Мариновані та свіжі огірки нарізати соломкою, помідори — шматочками. Кріп подрібнити.

Додавання кукурудзи. Фото: smachnenke.com.ua

У великій мисці змішати всі інгредієнти, додати кукурудзу, посолити, поперчити та заправити майонезом.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Добре перемішати й подавати до столу. Салат виходить яскравим, ситним і ніжним, чудово смакує на святковому столі.

