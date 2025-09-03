Відео
Салат "Чоловічий каприз" — перевірений рецепт від куми

3 вересня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат Чоловічий каприз — перевірений рецепт ситної страви
Салат "Чоловічий каприз". Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Чоловічий каприз" — це страва, яка об’єднує насичений смак м’яса, свіжість овочів і ніжність сиру. Завдяки майонезній заправці він виходить особливо соковитим і ситним. Такий салат полюбляють готувати до свят, адже він завжди збирає багато компліментів і швидко зникає зі столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • яловичина (телятина) — 400 г;
  • індичка — 400 г;
  • твердий сир — 350 г;
  • яйця варені — 7 шт.;
  • мариновані огірки — 5 шт.;
  • свіжі огірки — 3 шт.;
  • помідори — 3 шт.;
  • кріп — невеликий пучок;
  • консервована кукурудза — 1 банка;
  • майонез — 400 г (приблизно);
  • сіль, чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Яловичину відварити у підсоленій воді близько години, охолодити та нарізати соломкою. Індичку також зварити до готовності й нарізати шматочками. Твердий сир і варені яйця нарізати соломкою.

рецепт салату з яловичиною
Свіжі та мариновані огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Мариновані та свіжі огірки нарізати соломкою, помідори — шматочками. Кріп подрібнити.

салат з яловичиною та кукурузою
Додавання кукурудзи. Фото: smachnenke.com.ua

У великій мисці змішати всі інгредієнти, додати кукурудзу, посолити, поперчити та заправити майонезом.

смачний салат з яловичиною
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Добре перемішати й подавати до столу. Салат виходить яскравим, ситним і ніжним, чудово смакує на святковому столі.

