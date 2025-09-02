Відео
Капуста "Пелюстка" замість салату — перевірений рецепт від бабусі

Капуста "Пелюстка" замість салату — перевірений рецепт від бабусі

2 вересня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Капуста пелюстка з буряком — рецепт маринованої закуски до столу
Капуста пелюстка. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Капуста "Пелюстка" з буряком — це яскрава закуска, яка чудово смакує й виглядає святково на будь-якому столі. Хрустка текстура, аромат спецій і насичений колір роблять її не лише смачною, а й дуже апетитною на вигляд. Приготувати таку капусту просто, а результат перевершує всі очікування — недарма цей рецепт передають із покоління в покоління.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста — 2 кг 500 г;
  • буряк — 700 г;
  • морква — 200 г;
  • часник — 2 головки.

Для маринаду:

  • оцет 5% — 350 мл (або 9% — 200 мл);
  • рослинна олія — 100 мл;
  • сіль — 5 ч. л. з невеликою гіркою;
  • цукор — 100 г;
  • окріп — 1 л.

Спосіб приготування

Капусту очистити від верхніх листків і нарізати великими шматками у вигляді пелюсток. Буряк почистити й нарізати тонкими скибками або натерти на великій тертці, щоб він надав капусті яскравого кольору та легкого солодкуватого смаку. Моркву натерти, а часник розібрати на зубчики й нарізати пластинками.

рецепт пелюстки
Нарізана капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

У велику миску шарами викладати капусту, буряк, моркву й часник, повторюючи, поки не закінчаться всі інгредієнти.

рецепт капусти пелюстка
Буряк та часник. Фото: smakuiemo.com.ua

Для приготування маринада у літрі окропу розчинити сіль і цукор, додати оцет та олію, добре перемішати.

як приготувати пелюстку
Капуста та овочі. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячим маринадом залити овочі так, щоб вони були повністю вкриті. Накрити кришкою чи тарілкою й залишити на добу при кімнатній температурі.

маринована капуста пелюстка
Приготування капусти. Фото: smakuiemo.com.ua

Вже наступного дня капуста пелюстка стає хрусткою, яскраво-рожевою й ароматною. Для довшого зберігання перекласти її у банки та тримати в холодильнику або погребі.

салат рецепт маринована капуста буряк закуска
