Капуста пелюстка з буряком — рецепт маринованої закуски до столу

Капуста пелюстка. Фото: smakuiemo.com.ua

Капуста "Пелюстка" з буряком — це яскрава закуска, яка чудово смакує й виглядає святково на будь-якому столі. Хрустка текстура, аромат спецій і насичений колір роблять її не лише смачною, а й дуже апетитною на вигляд. Приготувати таку капусту просто, а результат перевершує всі очікування — недарма цей рецепт передають із покоління в покоління.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

капуста — 2 кг 500 г;

буряк — 700 г;

морква — 200 г;

часник — 2 головки.

Для маринаду:

оцет 5% — 350 мл (або 9% — 200 мл);

рослинна олія — 100 мл;

сіль — 5 ч. л. з невеликою гіркою;

цукор — 100 г;

окріп — 1 л.

Спосіб приготування

Капусту очистити від верхніх листків і нарізати великими шматками у вигляді пелюсток. Буряк почистити й нарізати тонкими скибками або натерти на великій тертці, щоб він надав капусті яскравого кольору та легкого солодкуватого смаку. Моркву натерти, а часник розібрати на зубчики й нарізати пластинками.

Нарізана капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

У велику миску шарами викладати капусту, буряк, моркву й часник, повторюючи, поки не закінчаться всі інгредієнти.

Буряк та часник. Фото: smakuiemo.com.ua

Для приготування маринада у літрі окропу розчинити сіль і цукор, додати оцет та олію, добре перемішати.

Капуста та овочі. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячим маринадом залити овочі так, щоб вони були повністю вкриті. Накрити кришкою чи тарілкою й залишити на добу при кімнатній температурі.

Приготування капусти. Фото: smakuiemo.com.ua

Вже наступного дня капуста пелюстка стає хрусткою, яскраво-рожевою й ароматною. Для довшого зберігання перекласти її у банки та тримати в холодильнику або погребі.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого.