Капуста пелюстка з буряком — рецепт маринованої закуски до столу

Капуста "Пелюстка" замість салату — перевірений рецепт від бабусі
Капуста "Пелюстка" з буряком — це яскрава закуска, яка чудово смакує й виглядає святково на будь-якому столі. Хрустка текстура, аромат спецій і насичений колір роблять її не лише смачною, а й дуже апетитною на вигляд. Приготувати таку капусту просто, а результат перевершує всі очікування — недарма цей рецепт передають із покоління в покоління.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- капуста — 2 кг 500 г;
- буряк — 700 г;
- морква — 200 г;
- часник — 2 головки.
Для маринаду:
- оцет 5% — 350 мл (або 9% — 200 мл);
- рослинна олія — 100 мл;
- сіль — 5 ч. л. з невеликою гіркою;
- цукор — 100 г;
- окріп — 1 л.
Спосіб приготування
Капусту очистити від верхніх листків і нарізати великими шматками у вигляді пелюсток. Буряк почистити й нарізати тонкими скибками або натерти на великій тертці, щоб він надав капусті яскравого кольору та легкого солодкуватого смаку. Моркву натерти, а часник розібрати на зубчики й нарізати пластинками.
У велику миску шарами викладати капусту, буряк, моркву й часник, повторюючи, поки не закінчаться всі інгредієнти.
Для приготування маринада у літрі окропу розчинити сіль і цукор, додати оцет та олію, добре перемішати.
Гарячим маринадом залити овочі так, щоб вони були повністю вкриті. Накрити кришкою чи тарілкою й залишити на добу при кімнатній температурі.
Вже наступного дня капуста пелюстка стає хрусткою, яскраво-рожевою й ароматною. Для довшого зберігання перекласти її у банки та тримати в холодильнику або погребі.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!