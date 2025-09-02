Капуста лепесток со свеклой — рецепт маринованной закуски к столу

Капуста "Пелюстка" вместо салата — проверенный рецепт от бабушки
Капуста "Пелюстка" со свеклой — это яркая закуска, которая прекрасно подходит и выглядит празднично на любом столе. Хрустящая текстура, аромат специй и насыщенный цвет делают ее не только вкусной, но и очень аппетитной на вид. Приготовить такую капусту просто, а результат превосходит все ожидания — недаром этот рецепт передают из поколения в поколение.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- капуста — 2 кг 500 г;
- свекла — 700 г;
- морковь — 200 г;
- чеснок — 2 головки.
Для маринада:
- уксус 5% — 350 мл (или 9% - 200 мл);
- растительное масло — 100 мл;
- соль — 5 ч. л. с небольшой горкой;
- сахар — 100 г;
- кипяток — 1 л.
Способ приготовления
Капусту очистить от верхних листьев и нарезать крупными кусками в виде лепестков. Свеклу почистить и нарезать тонкими ломтиками или натереть на крупной терке, чтобы она придала капусте яркий цвет и легкий сладковатый вкус. Морковь натереть, а чеснок разобрать на зубчики и нарезать пластинками.
В большую миску слоями выкладывать капусту, свеклу, морковь и чеснок, повторяя, пока не закончатся все ингредиенты.
Для приготовления маринада в литре кипятка растворить соль и сахар, добавить уксус и растительное масло, хорошо перемешать.
Горячим маринадом залить овощи так, чтобы они были полностью покрыты. Накрыть крышкой или тарелкой и оставить на сутки при комнатной температуре.
Уже на следующий день капуста лепесток становится хрустящей, ярко-розовой и ароматной. Для более длительного хранения переложить ее в банки и держать в холодильнике или погребе.
