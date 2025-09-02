Видео
Капуста "Пелюстка" вместо салата — проверенный рецепт от бабушки

2 сентября 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Капуста лепесток со свеклой — рецепт маринованной закуски к столу
Капуста лепесток. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Капуста "Пелюстка" со свеклой — это яркая закуска, которая прекрасно подходит и выглядит празднично на любом столе. Хрустящая текстура, аромат специй и насыщенный цвет делают ее не только вкусной, но и очень аппетитной на вид. Приготовить такую капусту просто, а результат превосходит все ожидания — недаром этот рецепт передают из поколения в поколение.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста — 2 кг 500 г;
  • свекла — 700 г;
  • морковь — 200 г;
  • чеснок — 2 головки.

Для маринада:

  • уксус 5% — 350 мл (или 9% - 200 мл);
  • растительное масло — 100 мл;
  • соль — 5 ч. л. с небольшой горкой;
  • сахар — 100 г;
  • кипяток — 1 л.

Способ приготовления

Капусту очистить от верхних листьев и нарезать крупными кусками в виде лепестков. Свеклу почистить и нарезать тонкими ломтиками или натереть на крупной терке, чтобы она придала капусте яркий цвет и легкий сладковатый вкус. Морковь натереть, а чеснок разобрать на зубчики и нарезать пластинками.

рецепт пелюстки
Нарезанная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

В большую миску слоями выкладывать капусту, свеклу, морковь и чеснок, повторяя, пока не закончатся все ингредиенты.

рецепт капусти пелюстка
Свекла и чеснок. Фото: smakuiemo.com.ua

Для приготовления маринада в литре кипятка растворить соль и сахар, добавить уксус и растительное масло, хорошо перемешать.

як приготувати пелюстку
Капуста и овощи. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячим маринадом залить овощи так, чтобы они были полностью покрыты. Накрыть крышкой или тарелкой и оставить на сутки при комнатной температуре.

маринована капуста пелюстка
Приготовление капусты. Фото: smakuiemo.com.ua

Уже на следующий день капуста лепесток становится хрустящей, ярко-розовой и ароматной. Для более длительного хранения переложить ее в банки и держать в холодильнике или погребе.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для летнего рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

салат рецепт маринованная капуста свекла закуска
