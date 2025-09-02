Капуста лепесток со свеклой — рецепт маринованной закуски к столу

Капуста лепесток. Фото: smakuiemo.com.ua

Капуста "Пелюстка" со свеклой — это яркая закуска, которая прекрасно подходит и выглядит празднично на любом столе. Хрустящая текстура, аромат специй и насыщенный цвет делают ее не только вкусной, но и очень аппетитной на вид. Приготовить такую капусту просто, а результат превосходит все ожидания — недаром этот рецепт передают из поколения в поколение.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

капуста — 2 кг 500 г;

свекла — 700 г;

морковь — 200 г;

чеснок — 2 головки.

Для маринада:

уксус 5% — 350 мл (или 9% - 200 мл);

растительное масло — 100 мл;

соль — 5 ч. л. с небольшой горкой;

сахар — 100 г;

кипяток — 1 л.

Способ приготовления

Капусту очистить от верхних листьев и нарезать крупными кусками в виде лепестков. Свеклу почистить и нарезать тонкими ломтиками или натереть на крупной терке, чтобы она придала капусте яркий цвет и легкий сладковатый вкус. Морковь натереть, а чеснок разобрать на зубчики и нарезать пластинками.

Нарезанная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

В большую миску слоями выкладывать капусту, свеклу, морковь и чеснок, повторяя, пока не закончатся все ингредиенты.

Свекла и чеснок. Фото: smakuiemo.com.ua

Для приготовления маринада в литре кипятка растворить соль и сахар, добавить уксус и растительное масло, хорошо перемешать.

Капуста и овощи. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячим маринадом залить овощи так, чтобы они были полностью покрыты. Накрыть крышкой или тарелкой и оставить на сутки при комнатной температуре.

Приготовление капусты. Фото: smakuiemo.com.ua

Уже на следующий день капуста лепесток становится хрустящей, ярко-розовой и ароматной. Для более длительного хранения переложить ее в банки и держать в холодильнике или погребе.

