Салат из моркови, огурцов и сыра за 5 минут — быстрый рецепт с фото

Салат за 5 минут — всего 3 ингредиента, золото, а не рецепт
Ну, очень вкусный салат за 5 минут — это настоящая находка для тех, кто ценит скорость и простоту. Всего три основных ингредиента создают невероятно свежее и аппетитное блюдо. Такой салат легко разнообразит ваш стол и придется по вкусу даже самым требовательным гурманам.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- морковь — 1 шт.;
- огурцы — 2 шт.;
- твердый сыр — 150 г;
- сметана — 3 ст. л.;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль, перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Морковь и огурцы натереть на терке и переложить в глубокую миску. Добавить сыр, натертый на крупной терке.
Для соуса смешать сметану с измельченным чесноком, посолить и поперчить по своему вкусу. Заправкой полить салат и хорошо перемешать.
Готовое блюдо подавать сразу после приготовления — оно получается свежим, ароматным и очень нежным.
Такой салат станет отличным дополнением к основным блюдам и настоящей находкой для быстрого ужина.
