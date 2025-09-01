Видео
Салат за 5 минут — всего 3 ингредиента, золото, а не рецепт

1 сентября 2025 12:01
Салат из моркови, огурцов и сыра за 5 минут — быстрый рецепт с фото
Овощной салат. Фото: smachnenke.com.ua
Ну, очень вкусный салат за 5 минут — это настоящая находка для тех, кто ценит скорость и простоту. Всего три основных ингредиента создают невероятно свежее и аппетитное блюдо. Такой салат легко разнообразит ваш стол и придется по вкусу даже самым требовательным гурманам.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • морковь — 1 шт.;
  • огурцы — 2 шт.;
  • твердый сыр — 150 г;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Морковь и огурцы натереть на терке и переложить в глубокую миску. Добавить сыр, натертый на крупной терке.

смачний салат з морквою та огірком
Огурцы и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Для соуса смешать сметану с измельченным чесноком, посолить и поперчить по своему вкусу. Заправкой полить салат и хорошо перемешать.

салат за 5 хвилин
Заправка для салата. Фото: smachnenke.com.ua

Готовое блюдо подавать сразу после приготовления — оно получается свежим, ароматным и очень нежным.

рецепт салату з морквою
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Такой салат станет отличным дополнением к основным блюдам и настоящей находкой для быстрого ужина.

