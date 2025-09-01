Відео
Салат за 5 хвилин — лише 3 інгредієнти, золото, а не рецепт

Салат за 5 хвилин — лише 3 інгредієнти, золото, а не рецепт

1 вересня 2025 12:01
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат із моркви, огірків та сиру за 5 хвилин — швидкий рецепт із фото
Овочевий салат. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Ну дуже смачний салат за 5 хвилин — це справжня знахідка для тих, хто цінує швидкість і простоту. Лише три основні інгредієнти створюють неймовірно свіжу й апетитну страву. Такий салат легко урізноманітнить ваш стіл і смакуватиме навіть найвибагливішим гурманам.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • морква — 1 шт.;
  • огірки — 2 шт.;
  • твердий сир — 150 г;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • часник — 3 зубчики;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Моркву та огірки натерти на тертці й перекласти у глибоку миску. Додати сир, натертий на великій тертці.

смачний салат з морквою та огірком
Огірки та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Для соусу змішати сметану з подрібненим часником, посолити та поперчити до свого смаку. Заправкою полити салат і добре перемішати.

салат за 5 хвилин
Заправка для салату. Фото: smachnenke.com.ua

Готову страву подавати одразу після приготування — вона виходить свіжою, ароматною та дуже ніжною.

рецепт салату з морквою
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Такий салат стане чудовим доповненням до основних страв і справжньою знахідкою для швидкої вечері.

морква салат рецепт огірки закуска
