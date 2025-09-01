Салат із моркви, огірків та сиру за 5 хвилин — швидкий рецепт із фото

Салат за 5 хвилин — лише 3 інгредієнти, золото, а не рецепт
Ну дуже смачний салат за 5 хвилин — це справжня знахідка для тих, хто цінує швидкість і простоту. Лише три основні інгредієнти створюють неймовірно свіжу й апетитну страву. Такий салат легко урізноманітнить ваш стіл і смакуватиме навіть найвибагливішим гурманам.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- морква — 1 шт.;
- огірки — 2 шт.;
- твердий сир — 150 г;
- сметана — 3 ст. л.;
- часник — 3 зубчики;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Моркву та огірки натерти на тертці й перекласти у глибоку миску. Додати сир, натертий на великій тертці.
Для соусу змішати сметану з подрібненим часником, посолити та поперчити до свого смаку. Заправкою полити салат і добре перемішати.
Готову страву подавати одразу після приготування — вона виходить свіжою, ароматною та дуже ніжною.
Такий салат стане чудовим доповненням до основних страв і справжньою знахідкою для швидкої вечері.
