Салат із моркви, огірків та сиру за 5 хвилин — швидкий рецепт із фото

Овочевий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Ну дуже смачний салат за 5 хвилин — це справжня знахідка для тих, хто цінує швидкість і простоту. Лише три основні інгредієнти створюють неймовірно свіжу й апетитну страву. Такий салат легко урізноманітнить ваш стіл і смакуватиме навіть найвибагливішим гурманам.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

морква — 1 шт.;

огірки — 2 шт.;

твердий сир — 150 г;

сметана — 3 ст. л.;

часник — 3 зубчики;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Моркву та огірки натерти на тертці й перекласти у глибоку миску. Додати сир, натертий на великій тертці.

Огірки та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Для соусу змішати сметану з подрібненим часником, посолити та поперчити до свого смаку. Заправкою полити салат і добре перемішати.

Заправка для салату. Фото: smachnenke.com.ua

Готову страву подавати одразу після приготування — вона виходить свіжою, ароматною та дуже ніжною.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Такий салат стане чудовим доповненням до основних страв і справжньою знахідкою для швидкої вечері.

