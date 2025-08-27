Салат із хрусткими баклажанами — рецепт на кінець літа

Салат з хрусткими баклажанами — хіт серед страв на кінець літа
Салат із хрусткими баклажанами — яскраве поєднання золотистих шматочків баклажана, соковитих помідорів і свіжої кінзи з кисло-солодкою ноткою чилі. Страва виглядає апетитно, має виразний аромат і легко стає улюбленцем наприкінці літа.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- баклажани — 500 г;
- сіль — ½ ч. л.;
- кінза — невеликий пучок;
- помідори — 250 г;
- часник сушений — ½ ч. л.;
- крохмаль кукурудзяний або картопляний — 1-2 ст. л. (для обсипання);
- олія рослинна — для смаження.
Соус солодкий чилі:
- гострий перець — до свого смаку;
- цукор — 1 ст. л.;
- вода — 2 ст. л.;
- сік лимона — 2 ст. л. (або яблучний оцет — 1,5 ст. л.);
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- кетчуп — 1 ст. л.;
- крохмаль кукурудзяний — ½ ч. л. (розмішати в 1 ст. л. холодної води).
Спосіб приготування
Баклажани нарізати кубиками, посолити та залишити на 10 хвилин. Промокнути паперовими рушниками. Обсипати крохмалем, зайве струсити.
На сковороді розігріти трохи олії та обсмажити баклажани партіями до золотистої хрусткої скоринки. Перекласти на паперові рушники. Помідори нарізати кубиками, кінзу дрібно нарізати.
Для приготування соусу в невеликій каструлі з’єднати воду, цукор, гострий перець, соєвий соус, кетчуп і сік лимона.
Поставити на слабкий вогонь і прогріти до легкого кипіння, помішуючи. Крохмаль розмішати в холодній воді та додати до соусу, помішувати до м’якого загущення.
Зняти з вогню, додати сушений часник, дати соусу охолонути 2–3 хвилини. У мисці з’єднати баклажани, помідори та кінзу. Додати теплий соус, акуратно перемішати й одразу подати.
