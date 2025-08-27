Відео
Салат з хрусткими баклажанами — хіт серед страв на кінець літа

27 серпня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат із хрусткими баклажанами — рецепт на кінець літа
Салат з хрусткими баклажанами. Фото: кадр з відео
Салат із хрусткими баклажанами — яскраве поєднання золотистих шматочків баклажана, соковитих помідорів і свіжої кінзи з кисло-солодкою ноткою чилі. Страва виглядає апетитно, має виразний аромат і легко стає улюбленцем наприкінці літа.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • баклажани — 500 г;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • кінза — невеликий пучок;
  • помідори — 250 г;
  • часник сушений — ½ ч. л.;
  • крохмаль кукурудзяний або картопляний — 1-2 ст. л. (для обсипання);
  • олія рослинна — для смаження.

Соус солодкий чилі:

  • гострий перець — до свого смаку;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • вода — 2 ст. л.;
  • сік лимона — 2 ст. л. (або яблучний оцет — 1,5 ст. л.);
  • соєвий соус — 2 ст. л.;
  • кетчуп — 1 ст. л.;
  • крохмаль кукурудзяний — ½ ч. л. (розмішати в 1 ст. л. холодної води).

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кубиками, посолити та залишити на 10 хвилин. Промокнути паперовими рушниками. Обсипати крохмалем, зайве струсити.

салат з хрусткими баклажанами
Смажені баклажани. Фото: кадр з відео

На сковороді розігріти трохи олії та обсмажити баклажани партіями до золотистої хрусткої скоринки. Перекласти на паперові рушники. Помідори нарізати кубиками, кінзу дрібно нарізати. 

салат з баклажанами
Помідори та зелень. Фото: кадр з відео

Для приготування соусу в невеликій каструлі з’єднати воду, цукор, гострий перець, соєвий соус, кетчуп і сік лимона.

соус для салату
Соус для салату. Фото: кадр з віде

Поставити на слабкий вогонь і прогріти до легкого кипіння, помішуючи. Крохмаль розмішати в холодній воді та додати до соусу, помішувати до м’якого загущення.

рецепт салату з хрусткими баклажанами
Готовий салат. Фото: кадр з відео

Зняти з вогню, додати сушений часник, дати соусу охолонути 2–3 хвилини. У мисці з’єднати баклажани, помідори та кінзу. Додати теплий соус, акуратно перемішати й одразу подати.

салат рецепт помідори баклажан салат з баклажанів
