Салат Лебединий пух — рецепт приготування з куркою та пекінською капустою

Салат “Лебединий пух”. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Лебединий пух" підкорює своєю ніжністю та легкістю, адже поєднує куряче м’ясо, свіжу капусту й вершковий сир. Завдяки маринованій цибулі страва має пікантний смак і виглядає святково на столі. Це чудова альтернатива класичним салатам, яка обов’язково стане улюбленою в родинному меню.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

куряче філе (відварене) — 1 шт.;

яйця — 3 шт.;

картопля (відварена) — 2 шт.;

пекінська капуста — 0,5 качана;

твердий сир — 100 г;

майонез — до свого смаку;

сіль, перець — до свого смаку;

цибуля — 1 шт.

Для маринаду:

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

оцет яблучний — 3–4 ст. л.;

вода — 250 мл.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями та залити маринадом з води, яблучного оцту, цукру й солі. Залишити на 20 хвилин, щоб вона стала м’якою та без гіркоти.

Картопля та майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Куряче філе відварити у підсоленій воді, остудити й нарізати кубиками. Яйця відварити круто, подрібнити білки та жовтки на дрібній тертці.

Курка та капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Картоплю відварити в мундирі, охолодити, очистити й натерти на великій тертці. Пекінську капусту дрібно нашаткувати, сир натерти на дрібній тертці.

Курка та яйця. Фото: smakuiemo.com.ua

У салатниці викладати шарами: спочатку картоплю, злегка присолити та змастити майонезом. Потім розподілити курку, приправити перцем і знову додати майонез.

Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Далі викласти мариновану цибулю. Наступним шаром розподілити яйця, після чого змастити майонезом. Викласти капусту й завершити тертим сиром. Готовий салат поставити в холодильник на 1–2 години, щоб шари просочилися й страва набула ніжного смаку.

