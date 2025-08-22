Салат Лебединий пух — рецепт приготування з куркою та пекінською капустою

Салат “Лебединий пух” — смачніше за "Шубу" та "Олів'є"
Салат "Лебединий пух" підкорює своєю ніжністю та легкістю, адже поєднує куряче м’ясо, свіжу капусту й вершковий сир. Завдяки маринованій цибулі страва має пікантний смак і виглядає святково на столі. Це чудова альтернатива класичним салатам, яка обов’язково стане улюбленою в родинному меню.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- куряче філе (відварене) — 1 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- картопля (відварена) — 2 шт.;
- пекінська капуста — 0,5 качана;
- твердий сир — 100 г;
- майонез — до свого смаку;
- сіль, перець — до свого смаку;
- цибуля — 1 шт.
Для маринаду:
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- оцет яблучний — 3–4 ст. л.;
- вода — 250 мл.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати тонкими півкільцями та залити маринадом з води, яблучного оцту, цукру й солі. Залишити на 20 хвилин, щоб вона стала м’якою та без гіркоти.
Куряче філе відварити у підсоленій воді, остудити й нарізати кубиками. Яйця відварити круто, подрібнити білки та жовтки на дрібній тертці.
Картоплю відварити в мундирі, охолодити, очистити й натерти на великій тертці. Пекінську капусту дрібно нашаткувати, сир натерти на дрібній тертці.
У салатниці викладати шарами: спочатку картоплю, злегка присолити та змастити майонезом. Потім розподілити курку, приправити перцем і знову додати майонез.
Далі викласти мариновану цибулю. Наступним шаром розподілити яйця, після чого змастити майонезом. Викласти капусту й завершити тертим сиром. Готовий салат поставити в холодильник на 1–2 години, щоб шари просочилися й страва набула ніжного смаку.
