Салат “Лебединий пух” — смачніше за "Шубу" та "Олів'є"

22 серпня 2025 12:14
Салат Лебединий пух — рецепт приготування з куркою та пекінською капустою
Салат “Лебединий пух”. Фото: smakuiemo.com.ua
Салат "Лебединий пух" підкорює своєю ніжністю та легкістю, адже поєднує куряче м’ясо, свіжу капусту й вершковий сир. Завдяки маринованій цибулі страва має пікантний смак і виглядає святково на столі. Це чудова альтернатива класичним салатам, яка обов’язково стане улюбленою в родинному меню.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче філе (відварене) — 1 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • картопля (відварена) — 2 шт.;
  • пекінська капуста — 0,5 качана;
  • твердий сир — 100 г;
  • майонез — до свого смаку;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • цибуля — 1 шт.

Для маринаду:

  • цукор — 2 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • оцет яблучний — 3–4 ст. л.;
  • вода — 250 мл.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями та залити маринадом з води, яблучного оцту, цукру й солі. Залишити на 20 хвилин, щоб вона стала м’якою та без гіркоти.

рецепт салату
Картопля та майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Куряче філе відварити у підсоленій воді, остудити й нарізати кубиками. Яйця відварити круто, подрібнити білки та жовтки на дрібній тертці.

смачний салат з пекінською капустою та куркою
Курка та капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Картоплю відварити в мундирі, охолодити, очистити й натерти на великій тертці. Пекінську капусту дрібно нашаткувати, сир натерти на дрібній тертці.

салат з пекінською капустою
Курка та яйця. Фото: smakuiemo.com.ua

У салатниці викладати шарами: спочатку картоплю, злегка присолити та змастити майонезом. Потім розподілити курку, приправити перцем і знову додати майонез.

салат з куркою, пекінською капустою та маринованою цибулею
Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Далі викласти мариновану цибулю. Наступним шаром розподілити яйця, після чого змастити майонезом. Викласти капусту й завершити тертим сиром. Готовий салат поставити в холодильник на 1–2 години, щоб шари просочилися й страва набула ніжного смаку.

салат курка закуска пекінська капуста майонез
