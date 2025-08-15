Салат Андрій — королівський рецепт з печінкою, що підкорює з першої ложки

Салат "Андрій", король страв із печінки, перевершив інші страви
Салат "Андрій" — це справжня зірка серед страв із печінки. Ніжні шари з ароматної печінки, соковитих помідорів, обсмажених печериць, свіжої зелені та вершкового сиру створюють неповторний смак. Ідеальний варіант як для свят, так і для особливої сімейної вечері.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- печінка варена (яловича або куряча) — 300 г;
- яйця варені — 3 шт.;
- помідори чері — 6–8 шт.;
- печериці — 250 г;
- плавлені сирки — 2 шт.;
- майонез — на свій смак;
- зелена цибуля — пучок;
- сіль — на свій смак;
- чорний мелений перець — на свій смак;
- олія рослинна — для смаження.
Спосіб приготування
Варену печінку охолодити, нарізати дрібними кубиками та викласти першим шаром на плоску тарілку або у форму для салату. Зробити тонку сітку з майонезу.
Помідори чері розрізати на часточки, викласти другим шаром та злегка присипати меленим перцем.
Варені яйця натерти на дрібній або середній тертці, викласти поверх помідорів та нанести тонкий шар майонезу.
Печериці очистити, нарізати пластинками та обсмажити з олією до золотистості, приправивши сіллю та перцем. Остудити й викласти наступним шаром, знову додавши трохи майонезу.
Зелену цибулю дрібно нарізати та присипати нею гриби. Плавлені сирки підморозити, натерти на тертці та викласти верхнім шаром. Зробити фінальну сітку з майонезу та прикрасити зеленню. Перед подачею дати салату настоятися в холодильнику, щоб шари добре просочилися.
