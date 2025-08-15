Салат Андрій — королівський рецепт з печінкою, що підкорює з першої ложки

Салат "Андрій". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Андрій" — це справжня зірка серед страв із печінки. Ніжні шари з ароматної печінки, соковитих помідорів, обсмажених печериць, свіжої зелені та вершкового сиру створюють неповторний смак. Ідеальний варіант як для свят, так і для особливої сімейної вечері.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

печінка варена (яловича або куряча) — 300 г;

яйця варені — 3 шт.;

помідори чері — 6–8 шт.;

печериці — 250 г;

плавлені сирки — 2 шт.;

майонез — на свій смак;

зелена цибуля — пучок;

сіль — на свій смак;

чорний мелений перець — на свій смак;

олія рослинна — для смаження.

Спосіб приготування

Варену печінку охолодити, нарізати дрібними кубиками та викласти першим шаром на плоску тарілку або у форму для салату. Зробити тонку сітку з майонезу.

Варена печінка. Фото: smakuiemo.com.ua

Помідори чері розрізати на часточки, викласти другим шаром та злегка присипати меленим перцем.

Печінка та помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Варені яйця натерти на дрібній або середній тертці, викласти поверх помідорів та нанести тонкий шар майонезу.

Печериці та зелена цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Печериці очистити, нарізати пластинками та обсмажити з олією до золотистості, приправивши сіллю та перцем. Остудити й викласти наступним шаром, знову додавши трохи майонезу.

Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Зелену цибулю дрібно нарізати та присипати нею гриби. Плавлені сирки підморозити, натерти на тертці та викласти верхнім шаром. Зробити фінальну сітку з майонезу та прикрасити зеленню. Перед подачею дати салату настоятися в холодильнику, щоб шари добре просочилися.

