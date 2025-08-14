Відео
Салат без м'яса, який хочеться готувати знову та знову — рецепт

14 серпня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат без м’яса з квасолею, сиром та яйцем — швидкий і ситний рецепт
Салат без м'яса. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак
Редактор
Редактор

Салат без м’яса з квасолею, сиром і яйцем — це ідеальне поєднання ситності, свіжості та простоти. Він готується за лічені хвилини, не потребує дорогих інгредієнтів і при цьому виглядає яскраво та апетитно. Такий салат можна подавати і як основну страву на легку вечерю, і як доповнення до гарнірів або м’ясних страв.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Вам знадобиться:

  • квасоля консервована — 1 банка;
  • яйця — 4 шт.;
  • помідори — 3 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • часник — 3 зубчики;
  • майонез — на свій смак;
  • сіль, перець — за бажанням.

Спосіб приготування

Квасолю відкинути на друшляк та добре промити під проточною водою, щоб прибрати маринад. Яйця зварити круто, остудити, почистити та нарізати дрібними кубиками.

смачний салат за 5 хвилин
Яйця та квасоля. Фото: кадр з відео

Помідори розрізати, видалити рідку м’якоть і насіння, використовуючи лише щільну частину, яку нарізати кубиками. Сир натерти на великій тертці. Часник подрібнити ножем або пропустити через прес.

салат з яйцями та квасолею
Готовий салат. Фото: кадр з відео

У великій мисці з’єднати квасолю, яйця, помідори, сир та часник. Заправити майонезом, додати сіль і перець на свій смак, акуратно перемішати. Подавати одразу після приготування або охолодити у холодильнику 15-20 хвилин перед подачею.

