Салат без м’яса з квасолею, сиром та яйцем — швидкий і ситний рецепт

Салат без м'яса. Фото: кадр з відео

Салат без м’яса з квасолею, сиром і яйцем — це ідеальне поєднання ситності, свіжості та простоти. Він готується за лічені хвилини, не потребує дорогих інгредієнтів і при цьому виглядає яскраво та апетитно. Такий салат можна подавати і як основну страву на легку вечерю, і як доповнення до гарнірів або м’ясних страв.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

квасоля консервована — 1 банка;

яйця — 4 шт.;

помідори — 3 шт.;

твердий сир — 100 г;

часник — 3 зубчики;

майонез — на свій смак;

сіль, перець — за бажанням.

Спосіб приготування

Квасолю відкинути на друшляк та добре промити під проточною водою, щоб прибрати маринад. Яйця зварити круто, остудити, почистити та нарізати дрібними кубиками.

Яйця та квасоля. Фото: кадр з відео

Помідори розрізати, видалити рідку м’якоть і насіння, використовуючи лише щільну частину, яку нарізати кубиками. Сир натерти на великій тертці. Часник подрібнити ножем або пропустити через прес.

Готовий салат. Фото: кадр з відео

У великій мисці з’єднати квасолю, яйця, помідори, сир та часник. Заправити майонезом, додати сіль і перець на свій смак, акуратно перемішати. Подавати одразу після приготування або охолодити у холодильнику 15-20 хвилин перед подачею.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону

Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого.