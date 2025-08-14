Салат без мяса с фасолью, сыром и яйцом — быстрый и сытный рецепт

Салат без мяса, который хочется готовить снова и снова — рецепт
Салат без мяса с фасолью, сыром и яйцом — это идеальное сочетание сытности, свежести и простоты. Он готовится за считанные минуты, не требует дорогих ингредиентов и при этом выглядит ярко и аппетитно. Такой салат можно подавать и как основное блюдо на легкий ужин, и как дополнение к гарнирам или мясным блюдам.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- фасоль консервированная — 1 банка;
- яйца — 4 шт.;
- помидоры — 3 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- майонез — по своему вкусу;
- соль, перец — по желанию.
Способ приготовления
Фасоль откинуть на дуршлаг и хорошо промыть под проточной водой, чтобы убрать маринад. Яйца сварить вкрутую, остудить, почистить и нарезать мелкими кубиками.
Помидоры разрезать, удалить жидкую мякоть и семена, используя лишь плотную часть, которую нарезать кубиками. Сыр натереть на крупной терке. Чеснок измельчить ножом или пропустить через пресс.
В большой миске соединить фасоль, яйца, помидоры, сыр и чеснок. Заправить майонезом, добавить соль и перец по своему вкусу, аккуратно перемешать. Подавать сразу после приготовления или охладить в холодильнике 15-20 минут перед подачей.
