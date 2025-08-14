Видео
Салат без мяса, который хочется готовить снова и снова — рецепт

14 августа 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат без мяса с фасолью, сыром и яйцом — быстрый и сытный рецепт
Салат без мяса. Фото: кадр из видео
Салат без мяса с фасолью, сыром и яйцом — это идеальное сочетание сытности, свежести и простоты. Он готовится за считанные минуты, не требует дорогих ингредиентов и при этом выглядит ярко и аппетитно. Такой салат можно подавать и как основное блюдо на легкий ужин, и как дополнение к гарнирам или мясным блюдам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • фасоль консервированная — 1 банка;
  • яйца — 4 шт.;
  • помидоры — 3 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • майонез — по своему вкусу;
  • соль, перец — по желанию.

Способ приготовления

Фасоль откинуть на дуршлаг и хорошо промыть под проточной водой, чтобы убрать маринад. Яйца сварить вкрутую, остудить, почистить и нарезать мелкими кубиками.

смачний салат за 5 хвилин
Яйца и фасоль. Фото: кадр из видео

Помидоры разрезать, удалить жидкую мякоть и семена, используя лишь плотную часть, которую нарезать кубиками. Сыр натереть на крупной терке. Чеснок измельчить ножом или пропустить через пресс.

салат з яйцями та квасолею
Готовый салат. Фото: кадр из видео

В большой миске соединить фасоль, яйца, помидоры, сыр и чеснок. Заправить майонезом, добавить соль и перец по своему вкусу, аккуратно перемешать. Подавать сразу после приготовления или охладить в холодильнике 15-20 минут перед подачей.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

яйца помидор салат фасоль майонез
