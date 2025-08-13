Салат із куркою Мадонна — рецепт приготування з апельсином, сиром та горіхами

Салат із куркою. Фото: кадр з відео

Салат із куркою "Мадонна" — це вишукана страва, яка поєднує ніжність курячого філе, свіжість апельсина та вершковий смак плавленого сиру. Завдяки горіхам він набуває приємної хрусткості, а часник додає легку пікантність. Цей салат готується дуже швидко, але виглядає й смакує так, наче ви витратили години на його приготування. Ідеальний вибір для святкового столу або особливого обіду.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ВІКА — Прості рецепти.

Вам знадобиться:

куряче філе — 250–300 г;

апельсин або ананас — 1 шт.;

плавлені сирки (зі смаком вершків) — 2 шт.;

яйця — 4 шт.;

часник — 1 зубчик;

сіль — до свого смаку;

волоські горіхи — до свого смаку;

майонез — для заправки.

Спосіб приготування

Відварити куряче філе у підсоленій воді до готовності, охолодити та нарізати невеликими кубиками.

Курка та майонез. Фото: кадр з відео

Яйця зварити круто, остудити, почистити та нарізати або натерти на великій тертці. Апельсин очистити від шкірки та білих плівок, розділити на часточки та нарізати шматочками. Якщо використовувати ананас, нарізати його кубиками.

Апельсин та горіхи. Фото: кадр з відео

Плавлені сирки натерти на тертці. Волоські горіхи подрібнити ножем або у блендері. Часник пропустити через прес або дрібно натерти.

Яйця та майонез. Фото: кадр з відео

У глибокій мисці з’єднати куряче філе, яйця, апельсин (або ананас), сирки, часник та горіхи. Додати майонез і сіль до свого смаку, перемішати. Подавати одразу після приготування або дати настоятися 15–20 хвилин у холодильнику, щоб смаки краще поєдналися.

