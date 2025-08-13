Салат с курицей Мадонна — рецепт приготовления с апельсином, сыром и орехами

Салат с курицей. Фото: кадр из видео

Салат с курицей "Мадонна" — это изысканное блюдо, которое сочетает нежность куриного филе, свежесть апельсина и сливочный вкус плавленого сыра. Благодаря орехам он приобретает приятную хрусткость, а чеснок добавляет легкую пикантность. Этот салат готовится очень быстро, но выглядит и на вкус так, как будто вы потратили часы на его приготовление. Идеальный выбор для праздничного стола или особого обеда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ВИКА — Простые рецепты.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

куриное филе — 250-300 г;

апельсин или ананас — 1 шт.;

плавленые сырки (со вкусом сливок) — 2 шт.;

яйца — 4 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по своему вкусу;

грецкие орехи — по своему вкусу;

майонез — для заправки.

Способ приготовления

Отварить куриное филе в подсоленной воде до готовности, охладить и нарезать небольшими кубиками.

Курица и майонез. Фото: кадр из видео

Яйца сварить вкрутую, остудить, почистить и нарезать или натереть на крупной терке. Апельсин очистить от кожуры и белых пленок, разделить на дольки и нарезать кусочками. Если использовать ананас, нарезать его кубиками.

Апельсин и орехи. Фото: кадр из видео

Плавленые сырки натереть на терке. Грецкие орехи измельчить ножом или в блендере. Чеснок пропустить через пресс или мелко натереть.

Яйца и майонез. Фото: кадр из видео

В глубокой миске соединить куриное филе, яйца, апельсин (или ананас), сырки, чеснок и орехи. Добавить майонез и соль по своему вкусу, перемешать. Подавать сразу после приготовления или дать настояться 15-20 минут в холодильнике, чтобы вкусы лучше соединились.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.