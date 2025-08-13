Видео
Салат с курицей "Мадонна" — роскошный вкус за 10 минут

13 августа 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат с курицей Мадонна — рецепт приготовления с апельсином, сыром и орехами
Салат с курицей. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак
Юлия Щербак
Редактор

Салат с курицей "Мадонна" — это изысканное блюдо, которое сочетает нежность куриного филе, свежесть апельсина и сливочный вкус плавленого сыра. Благодаря орехам он приобретает приятную хрусткость, а чеснок добавляет легкую пикантность. Этот салат готовится очень быстро, но выглядит и на вкус так, как будто вы потратили часы на его приготовление. Идеальный выбор для праздничного стола или особого обеда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ВИКА — Простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриное филе — 250-300 г;
  • апельсин или ананас — 1 шт.;
  • плавленые сырки (со вкусом сливок) — 2 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — по своему вкусу;
  • грецкие орехи — по своему вкусу;
  • майонез — для заправки.

Способ приготовления

Отварить куриное филе в подсоленной воде до готовности, охладить и нарезать небольшими кубиками.

рецепт салату з куркою
Курица и майонез. Фото: кадр из видео

Яйца сварить вкрутую, остудить, почистить и нарезать или натереть на крупной терке. Апельсин очистить от кожуры и белых пленок, разделить на дольки и нарезать кусочками. Если использовать ананас, нарезать его кубиками.

салат з куркою та апельсинами
Апельсин и орехи. Фото: кадр из видео

Плавленые сырки натереть на терке. Грецкие орехи измельчить ножом или в блендере. Чеснок пропустить через пресс или мелко натереть.

смачний салат з куркою
Яйца и майонез. Фото: кадр из видео

В глубокой миске соединить куриное филе, яйца, апельсин (или ананас), сырки, чеснок и орехи. Добавить майонез и соль по своему вкусу, перемешать. Подавать сразу после приготовления или дать настояться 15-20 минут в холодильнике, чтобы вкусы лучше соединились.

