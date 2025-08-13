Салат с курицей Мадонна — рецепт приготовления с апельсином, сыром и орехами

Салат с курицей "Мадонна" — роскошный вкус за 10 минут
Салат с курицей "Мадонна" — это изысканное блюдо, которое сочетает нежность куриного филе, свежесть апельсина и сливочный вкус плавленого сыра. Благодаря орехам он приобретает приятную хрусткость, а чеснок добавляет легкую пикантность. Этот салат готовится очень быстро, но выглядит и на вкус так, как будто вы потратили часы на его приготовление. Идеальный выбор для праздничного стола или особого обеда.
Рецепт опубликовали на YouTube канале ВИКА — Простые рецепты.
Вам понадобится:
- куриное филе — 250-300 г;
- апельсин или ананас — 1 шт.;
- плавленые сырки (со вкусом сливок) — 2 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль — по своему вкусу;
- грецкие орехи — по своему вкусу;
- майонез — для заправки.
Способ приготовления
Отварить куриное филе в подсоленной воде до готовности, охладить и нарезать небольшими кубиками.
Яйца сварить вкрутую, остудить, почистить и нарезать или натереть на крупной терке. Апельсин очистить от кожуры и белых пленок, разделить на дольки и нарезать кусочками. Если использовать ананас, нарезать его кубиками.
Плавленые сырки натереть на терке. Грецкие орехи измельчить ножом или в блендере. Чеснок пропустить через пресс или мелко натереть.
В глубокой миске соединить куриное филе, яйца, апельсин (или ананас), сырки, чеснок и орехи. Добавить майонез и соль по своему вкусу, перемешать. Подавать сразу после приготовления или дать настояться 15-20 минут в холодильнике, чтобы вкусы лучше соединились.
