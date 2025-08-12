Датський салат за 5 хвилин — рецепт приготування з буряком, оселедцем та зеленим горошком

Данський салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Данський салат за 5 хвилин — це справжня знахідка для тих, хто цінує швидкість приготування, насичений смак і користь продуктів. Завдяки вдалому поєднанню відвареного буряка, ніжного оселедця, соковитого зеленого горошку та свіжої зелені страва виходить водночас ситною та легкою для травлення. Її можна подати як на звичайну вечерю, так і на святковий стіл, адже яскраві кольори та багатий аромат роблять салат дуже апетитним. А головне — готується він буквально за лічені хвилини, якщо під рукою є готовий буряк та філе оселедця.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

відварений буряк — 1–2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

філе оселедця — з 1 рибини;

зелений горошок — 1 банка;

кріп — на смак;

зелена цибуля — на смак;

олія — 3 ст. л.;

сіль — 2 ч. л.;

яблучний оцет — 2 ст. л.;

зерниста гірчиця — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Почати з підготовки основного інгредієнта — буряка. Якщо він ще не відварений, покласти його у каструлю з холодною водою, довести до кипіння та варити на слабкому вогні до приготування. Залежно від розміру овочів це може тривати від сорока хвилин до години. Готовність перевіряти ножем — він має легко входити. Потім злити воду, остудити буряк і зняти шкірку. Нарізати його рівними кубиками середнього розміру, щоб шматочки добре тримали форму, але легко поєднувалися з іншими складниками.

Нарізаний буряк. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю нарізати тонкими півкільцями або дрібними кубиками. Якщо цибуля занадто гостра, можна обдати її окропом або промаринувати у невеликій кількості оцту з цукром, щоб смак став м’якшим.

Нарізана цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Філе оселедця підготувати, видаливши зайві кісточки та шкірку, якщо це потрібно. Нарізати рибу шматочками середнього розміру. Важливо, щоб вони були не надто дрібними, адже саме оселедець додає салату основної солоності та характерного смаку.

Зелена цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Відкрити банку з зеленим горошком і злити рідину. Дати горошку кілька хвилин постояти в друшляку, щоб він повністю стік. Кріп і зелену цибулю промити під проточною водою, обсушити та подрібнити. Зелень додає не лише яскравого смаку, а й свіжості, що чудово урівноважує солоність риби.

Салат з буряком. Фото: smakuiemo.com.ua

У великій глибокій мисці з’єднати нарізаний буряк, шматочки оселедця, зелений горошок, цибулю та зелень. Перемішувати на цьому етапі не потрібно — спочатку готується заправка.

Змішати яблучний оцет, олію, зернисту гірчицю та сіль. Оцет надає легкої кислинки, гірчиця — пікантності, а олія допомагає інгредієнтам рівномірно просочитися ароматами. Якщо ви любите більш насичений смак, можна додати щіпку чорного меленого перцю або дрібку цукру для балансу. Заправити салат отриманою сумішшю та перемішати.

