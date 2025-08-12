Датский салат за 5 минут — рецепт приготовления со свеклой, сельдью и зеленым горошком

Датский салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Датский салат за 5 минут — это настоящая находка для тех, кто ценит скорость приготовления, насыщенный вкус и пользу продуктов. Благодаря удачному сочетанию отварной свеклы, нежной сельди, сочного зеленого горошка и свежей зелени блюдо получается одновременно сытным и легким для пищеварения. Его можно подать как на обычный ужин, так и на праздничный стол, ведь яркие цвета и богатый аромат делают салат очень аппетитным. А главное — готовится он буквально за считанные минуты, если под рукой есть готовая свекла и филе сельди.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

отварная свекла — 1-2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

филе сельди — из 1 рыбины;

зеленый горошек — 1 банка;

укроп — по вкусу;

зеленый лук — по вкусу;

растительное масло — 3 ст. л.;

соль — 2 ч. л.;

яблочный уксус — 2 ст. л.;

зернистая горчица — 1 ч. л.

Способ приготовления

Начать с подготовки основного ингредиента — свеклы. Если она еще не отварена, положить ее в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и варить на слабом огне до готовности. В зависимости от размера овощей это может занять от сорока минут до часа. Готовность проверять ножом - он должен легко входить. Затем слить воду, остудить свеклу и снять кожуру. Нарезать ее ровными кубиками среднего размера, чтобы кусочки хорошо держали форму, но легко сочетались с остальными составляющими.

Нарезанная свекла. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук нарезать тонкими полукольцами или мелкими кубиками. Если лук слишком острый, можно обдать его кипятком или промариновать в небольшом количестве уксуса с сахаром, чтобы вкус стал мягче.

Нарезанный лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Филе сельди подготовить, удалив лишние косточки и кожуру, если это нужно. Нарезать рыбу кусочками среднего размера. Важно, чтобы они были не слишком мелкими, ведь именно сельдь придает салату основную соленость и характерный вкус.

Зеленый лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Открыть банку с зеленым горошком и слить жидкость. Дать горошку несколько минут постоять в дуршлаге, чтобы он полностью стек. Укроп и зеленый лук промыть под проточной водой, обсушить и измельчить. Зелень добавляет не только яркого вкуса, но и свежести, что прекрасно уравновешивает соленость рыбы.

Салат со свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua

В большой глубокой миске соединить нарезанную свеклу, кусочки сельди, зеленый горошек, лук и зелень. Перемешивать на этом этапе не нужно - сначала готовится заправка.

Смешать яблочный уксус, растительное масло, зернистую горчицу и соль. Уксус придает легкую кислинку, горчица — пикантность, а масло помогает ингредиентам равномерно пропитаться ароматами. Если вы любите более насыщенный вкус, можно добавить щепотку черного молотого перца или щепотку сахара для баланса. Заправить салат полученной смесью и перемешать.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.