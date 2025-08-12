Видео
Датский салат за 5 минут — сытный, но низкокалорийный

Датский салат за 5 минут — сытный, но низкокалорийный

12 августа 2025 12:30
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Датский салат за 5 минут — рецепт приготовления со свеклой, сельдью и зеленым горошком
Датский салат. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак
Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Датский салат за 5 минут — это настоящая находка для тех, кто ценит скорость приготовления, насыщенный вкус и пользу продуктов. Благодаря удачному сочетанию отварной свеклы, нежной сельди, сочного зеленого горошка и свежей зелени блюдо получается одновременно сытным и легким для пищеварения. Его можно подать как на обычный ужин, так и на праздничный стол, ведь яркие цвета и богатый аромат делают салат очень аппетитным. А главное — готовится он буквально за считанные минуты, если под рукой есть готовая свекла и филе сельди.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • отварная свекла — 1-2 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • филе сельди — из 1 рыбины;
  • зеленый горошек — 1 банка;
  • укроп — по вкусу;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • соль — 2 ч. л.;
  • яблочный уксус — 2 ст. л.;
  • зернистая горчица — 1 ч. л.

Способ приготовления

Начать с подготовки основного ингредиента — свеклы. Если она еще не отварена, положить ее в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и варить на слабом огне до готовности. В зависимости от размера овощей это может занять от сорока минут до часа. Готовность проверять ножом - он должен легко входить. Затем слить воду, остудить свеклу и снять кожуру. Нарезать ее ровными кубиками среднего размера, чтобы кусочки хорошо держали форму, но легко сочетались с остальными составляющими.

салат з буряком
Нарезанная свекла. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук нарезать тонкими полукольцами или мелкими кубиками. Если лук слишком острый, можно обдать его кипятком или промариновать в небольшом количестве уксуса с сахаром, чтобы вкус стал мягче.

рецепт датського салату
Нарезанный лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Филе сельди подготовить, удалив лишние косточки и кожуру, если это нужно. Нарезать рыбу кусочками среднего размера. Важно, чтобы они были не слишком мелкими, ведь именно сельдь придает салату основную соленость и характерный вкус.

рецепт салату з буряком та оселедецем
Зеленый лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Открыть банку с зеленым горошком и слить жидкость. Дать горошку несколько минут постоять в дуршлаге, чтобы он полностью стек. Укроп и зеленый лук промыть под проточной водой, обсушить и измельчить. Зелень добавляет не только яркого вкуса, но и свежести, что прекрасно уравновешивает соленость рыбы.

рецепт салату з буряком, який можна їсти вночі
Салат со свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua

В большой глубокой миске соединить нарезанную свеклу, кусочки сельди, зеленый горошек, лук и зелень. Перемешивать на этом этапе не нужно - сначала готовится заправка.

Смешать яблочный уксус, растительное масло, зернистую горчицу и соль. Уксус придает легкую кислинку, горчица — пикантность, а масло помогает ингредиентам равномерно пропитаться ароматами. Если вы любите более насыщенный вкус, можно добавить щепотку черного молотого перца или щепотку сахара для баланса. Заправить салат полученной смесью и перемешать.

салат рецепт селедка свекла горошек
