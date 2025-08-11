Відео
Салат із ковбасою на будній день чи свято — рецепт-знахідка

11 серпня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат із ковбасою, фетою та чері — рецепт свіжої страви на свято або кожен день
Салат із ковбасою. Фото: кадр з відео




Цей свіжий салат із ковбасою, яйцями, фетою та соковитими помідорами чері стане улюбленою стравою у вашому меню. Ідеально підходить як для буднього обіду, так і для святкового столу. Готується просто, виглядає ефектно, а смакує ще краще.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • салат "Айсберг" — 200 г;
  • ковбаса баликова — 300 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • помідори чері — 5–6 шт.;
  • фета — 100 г;
  • майонез — до свого смаку;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Для початку нарізати баликову ковбасу акуратними кубиками. Зварені яйця натерти на дрібній тертці. Черрі розрізати навпіл або на четвертинки — залежно від розміру. Салат "Айсберг" нарізати тонкими смужками або нашаткувати ножем.

рецепт з салатом та ковбасою
Листя салату. Фото: кадр з відео

Підготуйте пласку тарілку або салатник. Дно змастити невеликою кількістю майонезу — він допоможе закріпити перший шар.

салат з ковбасою, фетою та чері
Ковбаса та салат. Фото: кадр з відео

Викласти шарами у такій послідовності: спочатку ковбаса, далі яйця, капуста, чері й фета. Кожен шар злегка змастити майонезом, а шар з яйцями та капустою посолити.

свіжий салат з ковбасою, фетою та чері
Ковбаса та яйця. Фото: кадр з відео

Фінальний штрих — прикрасити салат ще кількома шматочками чері або крихтами сиру фета. Перед подачею охолодити в холодильнику протягом 15–20 хвилин, щоб шари краще просочились.

салат з ковбасою, фетою та чері, швидкий рецепт приготування з фото
Листя салату та помідори. Фото: кадр з відео

Цей салат не тільки швидкий у приготуванні, а й ідеально підходить як до обіду в будній день, так і до святкового столу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону 

Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

шинка салат рецепт закуска ковбаса
