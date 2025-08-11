Салат із ковбасою, фетою та чері — рецепт свіжої страви на свято або кожен день

Салат із ковбасою на будній день чи свято — рецепт-знахідка
Цей свіжий салат із ковбасою, яйцями, фетою та соковитими помідорами чері стане улюбленою стравою у вашому меню. Ідеально підходить як для буднього обіду, так і для святкового столу. Готується просто, виглядає ефектно, а смакує ще краще.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- салат "Айсберг" — 200 г;
- ковбаса баликова — 300 г;
- яйця — 4 шт.;
- помідори чері — 5–6 шт.;
- фета — 100 г;
- майонез — до свого смаку;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування
Для початку нарізати баликову ковбасу акуратними кубиками. Зварені яйця натерти на дрібній тертці. Черрі розрізати навпіл або на четвертинки — залежно від розміру. Салат "Айсберг" нарізати тонкими смужками або нашаткувати ножем.
Підготуйте пласку тарілку або салатник. Дно змастити невеликою кількістю майонезу — він допоможе закріпити перший шар.
Викласти шарами у такій послідовності: спочатку ковбаса, далі яйця, капуста, чері й фета. Кожен шар злегка змастити майонезом, а шар з яйцями та капустою посолити.
Фінальний штрих — прикрасити салат ще кількома шматочками чері або крихтами сиру фета. Перед подачею охолодити в холодильнику протягом 15–20 хвилин, щоб шари краще просочились.
Цей салат не тільки швидкий у приготуванні, а й ідеально підходить як до обіду в будній день, так і до святкового столу.
