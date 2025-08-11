Салат із ковбасою, фетою та чері — рецепт свіжої страви на свято або кожен день

Салат із ковбасою. Фото: кадр з відео

Цей свіжий салат із ковбасою, яйцями, фетою та соковитими помідорами чері стане улюбленою стравою у вашому меню. Ідеально підходить як для буднього обіду, так і для святкового столу. Готується просто, виглядає ефектно, а смакує ще краще.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Вам знадобиться:

салат "Айсберг" — 200 г;

ковбаса баликова — 300 г;

яйця — 4 шт.;

помідори чері — 5–6 шт.;

фета — 100 г;

майонез — до свого смаку;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Для початку нарізати баликову ковбасу акуратними кубиками. Зварені яйця натерти на дрібній тертці. Черрі розрізати навпіл або на четвертинки — залежно від розміру. Салат "Айсберг" нарізати тонкими смужками або нашаткувати ножем.

Листя салату. Фото: кадр з відео

Підготуйте пласку тарілку або салатник. Дно змастити невеликою кількістю майонезу — він допоможе закріпити перший шар.

Ковбаса та салат. Фото: кадр з відео

Викласти шарами у такій послідовності: спочатку ковбаса, далі яйця, капуста, чері й фета. Кожен шар злегка змастити майонезом, а шар з яйцями та капустою посолити.

Ковбаса та яйця. Фото: кадр з відео

Фінальний штрих — прикрасити салат ще кількома шматочками чері або крихтами сиру фета. Перед подачею охолодити в холодильнику протягом 15–20 хвилин, щоб шари краще просочились.

Листя салату та помідори. Фото: кадр з відео

Цей салат не тільки швидкий у приготуванні, а й ідеально підходить як до обіду в будній день, так і до святкового столу.

