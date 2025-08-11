Видео
Салат с колбасой на будний день или праздник — рецепт-находка

11 августа 2025 12:00
Юлия Щербак
Юлия Щербак
Редактор
Салат с колбасой, фетой и черри — рецепт свежего блюда на праздник или каждый день
Салат с колбасой. Фото: кадр из видео
Этот свежий салат с колбасой, яйцами, фетой и сочными помидорами черри станет любимым блюдом в вашем меню. Идеально подходит как для буднего обеда, так и для праздничного стола. Готовится просто, выглядит эффектно, а на вкус еще лучше.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • салат "Айсберг" — 200 г;
  • колбаса балыковая — 300 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • помидоры черри — 5-6 шт.;
  • фета — 100 г;
  • майонез — по своему вкусу;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Для начала нарезать балыковую колбасу аккуратными кубиками. Сваренные яйца натереть на мелкой терке. Черри разрезать пополам или на четвертинки — в зависимости от размера. Салат "Айсберг" нарезать тонкими полосками или нашинковать ножом.

рецепт з салатом та ковбасою
Листья салата. Фото: кадр из видео

Подготовьте плоскую тарелку или салатник. Дно смазать небольшим количеством майонеза — он поможет закрепить первый слой.

салат з ковбасою, фетою та чері
Колбаса и салат. Фото: кадр из видео

Выложить слоями в такой последовательности: сначала колбаса, далее яйца, капуста, черри и фета. Каждый слой слегка смазать майонезом, а слой с яйцами и капустой посолить.

свіжий салат з ковбасою, фетою та чері
Колбаса и яйца. Фото: кадр из видео

Финальный штрих — украсить салат еще несколькими кусочками черри или крошками сыра фета. Перед подачей охладить в холодильнике в течение 15-20 минут, чтобы слои лучше пропитались.

салат з ковбасою, фетою та чері, швидкий рецепт приготування з фото
Листья салата и помидоры. Фото: кадр из видео

Этот салат не только быстрый в приготовлении, но и идеально подходит как к обеду в будний день, так и к праздничному столу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

ветчина салат рецепт закуска колбаса
