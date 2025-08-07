Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Крабовий салат не такий, як у всіх — ніжний та без кукурудзи arrow

Крабовий салат не такий, як у всіх — ніжний та без кукурудзи

7 серпня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Крабовий салат без кукурудзи — ніжний рецепт, який здивує всіх
Крабовий салат. Фото: poradnytsia.com
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Якщо вам набридли класичні рецепти, цей крабовий салат без кукурудзи приємно здивує. Ніжна текстура, насичений смак і мінімум інгредієнтів — страва, яка точно викличе захват у гостей. Ідеально підходить і для святкового столу, і для швидкої вечері.

Рецепт опублікувала Poradnytsia.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця варені — 2–4 шт.;
  • плавлений сирок — 1 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • крабові палички — 6–10 шт.;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • майонез — до свого смаку;
  • кріп — за бажанням.

Спосіб приготування

Відварені яйця охолодити та нарізати невеликими кубиками. Плавлений сирок натерти на середній тертці разом з очищеним зубчиком часнику. Перекласти все у глибоку миску.

крабовий салат без кукурудзи
Плавлений сир та яйця. Фото: poradnytsia.com

Крабові палички нарізати тоненькими скибочками або кубиками — як вам більше до смаку. Додати до яєць і сиру.

салат з крабовими паличками
Крабові палички та яйця. Фото: poradnytsia.com

Заправити салат майонезом, додати сіль і перець до свого смаку. За бажанням — посипати подрібненим кропом. Добре перемішати.

рецепт крабового салату
Готовий салат. Фото: poradnytsia.com

Накрити салат плівкою та поставити у холодильник на 30–40 хвилин, щоб усі смаки поєдналися. Крабовий салат без кукурудзи виходить напрочуд ніжним і дуже апетитним — чудовий варіант на святковий стіл або просто для себе.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону 

Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

яйця рецепт крабові палички крабовий салат майонез
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації