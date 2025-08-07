Крабовий салат без кукурудзи — ніжний рецепт, який здивує всіх

Крабовий салат не такий, як у всіх — ніжний та без кукурудзи
Якщо вам набридли класичні рецепти, цей крабовий салат без кукурудзи приємно здивує. Ніжна текстура, насичений смак і мінімум інгредієнтів — страва, яка точно викличе захват у гостей. Ідеально підходить і для святкового столу, і для швидкої вечері.
Рецепт опублікувала Poradnytsia.
Вам знадобиться:
- яйця варені — 2–4 шт.;
- плавлений сирок — 1 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- крабові палички — 6–10 шт.;
- сіль, перець — до свого смаку;
- майонез — до свого смаку;
- кріп — за бажанням.
Спосіб приготування
Відварені яйця охолодити та нарізати невеликими кубиками. Плавлений сирок натерти на середній тертці разом з очищеним зубчиком часнику. Перекласти все у глибоку миску.
Крабові палички нарізати тоненькими скибочками або кубиками — як вам більше до смаку. Додати до яєць і сиру.
Заправити салат майонезом, додати сіль і перець до свого смаку. За бажанням — посипати подрібненим кропом. Добре перемішати.
Накрити салат плівкою та поставити у холодильник на 30–40 хвилин, щоб усі смаки поєдналися. Крабовий салат без кукурудзи виходить напрочуд ніжним і дуже апетитним — чудовий варіант на святковий стіл або просто для себе.
