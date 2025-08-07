Крабовий салат без кукурудзи — ніжний рецепт, який здивує всіх

Крабовий салат. Фото: poradnytsia.com

Якщо вам набридли класичні рецепти, цей крабовий салат без кукурудзи приємно здивує. Ніжна текстура, насичений смак і мінімум інгредієнтів — страва, яка точно викличе захват у гостей. Ідеально підходить і для святкового столу, і для швидкої вечері.

Рецепт опублікувала Poradnytsia.

Вам знадобиться:

яйця варені — 2–4 шт.;

плавлений сирок — 1 шт.;

часник — 1 зубчик;

крабові палички — 6–10 шт.;

сіль, перець — до свого смаку;

майонез — до свого смаку;

кріп — за бажанням.

Спосіб приготування

Відварені яйця охолодити та нарізати невеликими кубиками. Плавлений сирок натерти на середній тертці разом з очищеним зубчиком часнику. Перекласти все у глибоку миску.

Плавлений сир та яйця. Фото: poradnytsia.com

Крабові палички нарізати тоненькими скибочками або кубиками — як вам більше до смаку. Додати до яєць і сиру.

Крабові палички та яйця. Фото: poradnytsia.com

Заправити салат майонезом, додати сіль і перець до свого смаку. За бажанням — посипати подрібненим кропом. Добре перемішати.

Готовий салат. Фото: poradnytsia.com

Накрити салат плівкою та поставити у холодильник на 30–40 хвилин, щоб усі смаки поєдналися. Крабовий салат без кукурудзи виходить напрочуд ніжним і дуже апетитним — чудовий варіант на святковий стіл або просто для себе.

