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Салат з помідорами та крабовими паличками "На закуску"

6 серпня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат з помідорами та крабовими паличками — рецепт приготування смачної закуски на швидку руку
Салат з помідорами та крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат із помідорами, сиром і крабовими паличками стане справжньою знахідкою, коли потрібно швидко приготувати щось смачне й ефектне. Його не потрібно настоювати, інгредієнти чудово поєднуються, а подача виглядає апетитно навіть на святковому столі. Легкий у приготуванні, соковитий і з яскравим смаком — він неодмінно стане вашим фаворитом серед літніх закусок.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • сир 9% — 300 г;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • кріп — 1 пучок;
  • сіль — до свого смаку;
  • крабові палички — 400 г;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • помідори — 400 г (4–5 шт.).

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати сир зі сметаною. Додати дрібку солі, натертий або подрібнений часник і дрібно нарізаний свіжий кріп.

салат з крабовими паличками
Сир та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Усе ретельно перемішати до отримання м’якої, пластичної маси. Якщо сир занадто сухий, додати трохи більше сметани. Викласти сирну масу рівним шаром на плоску тарілку діаметром близько 25 см.

крабовий салат з помідорами
Крабові палички та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Крабові палички нарізати дрібними кубиками. Викласти другим шаром на сирну основу. Зверху зробити сітку з майонезу — для зручності скористатись пакетом із відрізаним куточком.

рецепт смачного крабового салату
Салат з крабовими паличками та помідорами. Фото: smachnenke.com.ua

Помідори нарізати дрібними кубиками, попередньо видаливши насіння. Це дозволить зберегти структуру салату та запобігти зайвій волозі. Викласти томати третім шаром. За бажанням прикрасити свіжою зеленню. Страву можна подавати одразу або зберігати в холодильнику під плівкою до подачі.

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