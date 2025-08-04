Салат Червоне море з крабовими паличками — рецепт з фото з 4 інгредієнтів

Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Червоне море" — це яскравий, соковитий і дуже простий у приготуванні варіант, що точно прикрасить святковий або повсякденний стіл. Для нього потрібно лише 4 основні інгредієнти та мінімум часу. Завдяки поєднанню крабових паличок, червоного перцю, стиглих помідорів і сиру, салат має насичений смак і приємну структуру. Заправка з майонезу та часнику додає пікантності, а настоювання в холодильнику робить його ще смачнішим.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

крабові палички — 200 г;

болгарський перець (червоний) — 0,5 шт.;

помідори — 4 шт. (середнього розміру);

твердий сир — 70 г;

часник — до свого смаку;

майонез — 2–3 ст. л.

Спосіб приготування

Крабові палички нарізати тонкою соломкою. Болгарський перець також нарізати соломкою — обов’язково використовувати перець червоного кольору, адже саме він створює потрібний колір і смаковий акцент.

Крабові палички. Фото: smachnenke.com.ua

Помідори розрізати навпіл, ложкою обережно видалити серцевину, щоб салат не був водянистим. М'якуш нарізати соломкою.

Сир, помідори та перець. Фото: smachnenke.com.ua

Сир натерти на великій тертці. Часник подрібнити ножем — він додасть салату виразного аромату.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Всі інгредієнти викласти у велику миску, додати кілька ложок майонезу та ретельно перемішати. Поставити в холодильник мінімум на 30 хвилин — тоді салат стане ще ніжнішим і ароматнішим. Подавати охолодженим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону

Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого.