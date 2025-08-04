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Салат з крабовими паличками "Червоне море" — лише 4 інгредієнти

4 серпня 2025 13:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат Червоне море з крабовими паличками — рецепт з фото з 4 інгредієнтів
Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Салат "Червоне море" — це яскравий, соковитий і дуже простий у приготуванні варіант, що точно прикрасить святковий або повсякденний стіл. Для нього потрібно лише 4 основні інгредієнти та мінімум часу. Завдяки поєднанню крабових паличок, червоного перцю, стиглих помідорів і сиру, салат має насичений смак і приємну структуру. Заправка з майонезу та часнику додає пікантності, а настоювання в холодильнику робить його ще смачнішим.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • крабові палички — 200 г;
  • болгарський перець (червоний) — 0,5 шт.;
  • помідори — 4 шт. (середнього розміру);
  • твердий сир — 70 г;
  • часник — до свого смаку;
  • майонез — 2–3 ст. л.

Спосіб приготування

Крабові палички нарізати тонкою соломкою. Болгарський перець також нарізати соломкою — обов’язково використовувати перець червоного кольору, адже саме він створює потрібний колір і смаковий акцент.

салат з крабовими паличками
Крабові палички. Фото: smachnenke.com.ua

Помідори розрізати навпіл, ложкою обережно видалити серцевину, щоб салат не був водянистим. М'якуш нарізати соломкою.

рецепт салата з крабовими паличками
Сир, помідори та перець. Фото: smachnenke.com.ua

Сир натерти на великій тертці. Часник подрібнити ножем — він додасть салату виразного аромату.

смачний рецепт салату з крабовими паличками
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Всі інгредієнти викласти у велику миску, додати кілька ложок майонезу та ретельно перемішати. Поставити в холодильник мінімум на 30 хвилин — тоді салат стане ще ніжнішим і ароматнішим. Подавати охолодженим.

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