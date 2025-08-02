Секретний салат з баклажанами — рецепт з фото з яйцями, кропом та домашнім майонезом

Секретний" салат з баклажанами — з ним і мʼяса не треба
Цей салат з баклажанами справді здатен замінити основну страву — настільки він ситний, ароматний і збалансований. Завдяки вдалому поєднанню обсмажених баклажанів, яєць, маринованої цибулі та домашнього майонезу страва виходить надзвичайно смачною. Вона чудово підходить як для родинної вечері, так і для святкового столу — зникає першою і завжди отримує компліменти.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- баклажани — 2 шт. (500 г);
- сіль — 1 ч. л. (для баклажанів);
- олія для смаження — 1–1,5 ст. л.;
- яйця варені — 3 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт. (120 г);
- кріп свіжий — 30 г;
- перець мелений — до свого смаку;
- майонез домашній — 2–3 ст. л.
Для маринаду:
- окріп — 100 мл.;
- оцет — 3 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.
Для домашнього майонезу:
- яйце сире — 1 шт.;
- сіль — 0,3 ч. л.;
- цукор — 0,5 ч. л.;
- гірчиця не гостра — 1 ч. л.;
- оцет або сік лимона — 1 ст. л.;
- олія без запаху — 200 г.
Спосіб приготування
Баклажани нарізати брусочками або соломкою, пересипати сіллю та залишити на 10–15 хвилин, щоб вийшла гіркота. Цибулю нарізати пір’ям, приготувати маринад: змішати окріп, оцет, сіль і цукор.
Залити цибулю маринадом і залишити настоюватися. Баклажани обсмажити на олії до золотистості, наприкінці додати мелений перець. Перекласти на паперовий рушник для видалення зайвого жиру.
Яйця зварити та нарізати пластинками, кріп посікти. Замариновану цибулю відтиснути. Змішати в мисці баклажани, яйця, кріп і цибулю.
Для майонезу збити всі інгредієнти блендером до густої однорідної маси. Додати до салату 2–3 ложки майонезу, перемішати й страва готова. Подавати охолодженою.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону
Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!