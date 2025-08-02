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Головна arrow Смак arrow Секретний" салат з баклажанами — з ним і мʼяса не треба arrow

Секретний" салат з баклажанами — з ним і мʼяса не треба

2 серпня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Секретний салат з баклажанами — рецепт з фото з яйцями, кропом та домашнім майонезом
Салат з баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат з баклажанами справді здатен замінити основну страву — настільки він ситний, ароматний і збалансований. Завдяки вдалому поєднанню обсмажених баклажанів, яєць, маринованої цибулі та домашнього майонезу страва виходить надзвичайно смачною. Вона чудово підходить як для родинної вечері, так і для святкового столу — зникає першою і завжди отримує компліменти.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • баклажани — 2 шт. (500 г);
  • сіль — 1 ч. л. (для баклажанів);
  • олія для смаження — 1–1,5 ст. л.;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт. (120 г);
  • кріп свіжий — 30 г;
  • перець мелений — до свого смаку;
  • майонез домашній — 2–3 ст. л.

Для маринаду:

  • окріп — 100 мл.;
  • оцет — 3 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 1 ст. л.

Для домашнього майонезу:

  • яйце сире — 1 шт.;
  • сіль — 0,3 ч. л.;
  • цукор — 0,5 ч. л.;
  • гірчиця не гостра — 1 ч. л.;
  • оцет або сік лимона — 1 ст. л.;
  • олія без запаху — 200 г.

Спосіб приготування

Баклажани нарізати брусочками або соломкою, пересипати сіллю та залишити на 10–15 хвилин, щоб вийшла гіркота. Цибулю нарізати пір’ям, приготувати маринад: змішати окріп, оцет, сіль і цукор.

смачний салат з баклажанами
Нарізані баклажани. Фото: smachnenke.com.ua

Залити цибулю маринадом і залишити настоюватися. Баклажани обсмажити на олії до золотистості, наприкінці додати мелений перець. Перекласти на паперовий рушник для видалення зайвого жиру.

як приготувати баклажани
Майонез та баклажани. Фото: smachnenke.com.ua

Яйця зварити та нарізати пластинками, кріп посікти. Замариновану цибулю відтиснути. Змішати в мисці баклажани, яйця, кріп і цибулю.

салат з баклажанами
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Для майонезу збити всі інгредієнти блендером до густої однорідної маси. Додати до салату 2–3 ложки майонезу, перемішати й страва готова. Подавати охолодженою.

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