Секретний салат з баклажанами — рецепт з фото з яйцями, кропом та домашнім майонезом

Салат з баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат з баклажанами справді здатен замінити основну страву — настільки він ситний, ароматний і збалансований. Завдяки вдалому поєднанню обсмажених баклажанів, яєць, маринованої цибулі та домашнього майонезу страва виходить надзвичайно смачною. Вона чудово підходить як для родинної вечері, так і для святкового столу — зникає першою і завжди отримує компліменти.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

баклажани — 2 шт. (500 г);

сіль — 1 ч. л. (для баклажанів);

олія для смаження — 1–1,5 ст. л.;

яйця варені — 3 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт. (120 г);

кріп свіжий — 30 г;

перець мелений — до свого смаку;

майонез домашній — 2–3 ст. л.

Для маринаду:

окріп — 100 мл.;

оцет — 3 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.

Для домашнього майонезу:

яйце сире — 1 шт.;

сіль — 0,3 ч. л.;

цукор — 0,5 ч. л.;

гірчиця не гостра — 1 ч. л.;

оцет або сік лимона — 1 ст. л.;

олія без запаху — 200 г.

Спосіб приготування

Баклажани нарізати брусочками або соломкою, пересипати сіллю та залишити на 10–15 хвилин, щоб вийшла гіркота. Цибулю нарізати пір’ям, приготувати маринад: змішати окріп, оцет, сіль і цукор.

Нарізані баклажани. Фото: smachnenke.com.ua

Залити цибулю маринадом і залишити настоюватися. Баклажани обсмажити на олії до золотистості, наприкінці додати мелений перець. Перекласти на паперовий рушник для видалення зайвого жиру.

Майонез та баклажани. Фото: smachnenke.com.ua

Яйця зварити та нарізати пластинками, кріп посікти. Замариновану цибулю відтиснути. Змішати в мисці баклажани, яйця, кріп і цибулю.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Для майонезу збити всі інгредієнти блендером до густої однорідної маси. Додати до салату 2–3 ложки майонезу, перемішати й страва готова. Подавати охолодженою.

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