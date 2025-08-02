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Главная arrow Вкус arrow Секретный" салат с баклажанами — с ним и мяса не надо arrow

Секретный" салат с баклажанами — с ним и мяса не надо

2 августа 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Секретный салат с баклажанами — рецепт с фото с яйцами, укропом и домашним майонезом
Салат с баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат с баклажанами действительно способен заменить основное блюдо — настолько он сытный, ароматный и сбалансированный. Благодаря удачному сочетанию обжаренных баклажанов, яиц, маринованного лука и домашнего майонеза блюдо получается очень вкусным. Оно прекрасно подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола — исчезает первым и всегда получает комплименты.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • баклажаны — 2 шт. (500 г);
  • соль — 1 ч. л. (для баклажанов);
  • масло для жарки — 1-1,5 ст. л.;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт. (120 г);
  • укроп свежий — 30 г;
  • перец молотый — по своему вкусу;
  • майонез домашний — 2-3 ст. л.

Для маринада:

  • кипяток — 100 мл.;
  • уксус — 3 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.

Для домашнего майонеза:

  • яйцо сырое — 1 шт.;
  • соль — 0,3 ч. л.;
  • сахар — 0,5 ч. л.;
  • горчица неострая — 1 ч. л.;
  • уксус или сок лимона — 1 ст. л.;
  • масло без запаха — 200 г.

Способ приготовления

Баклажаны нарезать брусочками или соломкой, пересыпать солью и оставить на 10-15 минут, чтобы вышла горечь. Лук нарезать перьями, приготовить маринад: смешать кипяток, уксус, соль и сахар.

смачний салат з баклажанами
Нарезанные баклажаны. Фото: smachnenke.com.ua

Залить лук маринадом и оставить настаиваться. Баклажаны обжарить на растительном масле до золотистости, в конце добавить молотый перец. Переложить на бумажное полотенце для удаления лишнего жира.

як приготувати баклажани
Майонез и баклажаны. Фото: smachnenke.com.ua

Яйца сварить и нарезать пластинками, укроп порубить. Замаринованный лук отжать. Смешать в миске баклажаны, яйца, укроп и лук.

салат з баклажанами
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Для майонеза взбить все ингредиенты блендером до густой однородной массы. Добавить в салат 2-3 ложки майонеза, перемешать и блюдо готово. Подавать охлажденным.

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