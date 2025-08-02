Секретный салат с баклажанами — рецепт с фото с яйцами, укропом и домашним майонезом

Секретный" салат с баклажанами — с ним и мяса не надо
Этот салат с баклажанами действительно способен заменить основное блюдо — настолько он сытный, ароматный и сбалансированный. Благодаря удачному сочетанию обжаренных баклажанов, яиц, маринованного лука и домашнего майонеза блюдо получается очень вкусным. Оно прекрасно подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола — исчезает первым и всегда получает комплименты.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- баклажаны — 2 шт. (500 г);
- соль — 1 ч. л. (для баклажанов);
- масло для жарки — 1-1,5 ст. л.;
- яйца вареные — 3 шт.;
- лук репчатый — 1 шт. (120 г);
- укроп свежий — 30 г;
- перец молотый — по своему вкусу;
- майонез домашний — 2-3 ст. л.
Для маринада:
- кипяток — 100 мл.;
- уксус — 3 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.
Для домашнего майонеза:
- яйцо сырое — 1 шт.;
- соль — 0,3 ч. л.;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- горчица неострая — 1 ч. л.;
- уксус или сок лимона — 1 ст. л.;
- масло без запаха — 200 г.
Способ приготовления
Баклажаны нарезать брусочками или соломкой, пересыпать солью и оставить на 10-15 минут, чтобы вышла горечь. Лук нарезать перьями, приготовить маринад: смешать кипяток, уксус, соль и сахар.
Залить лук маринадом и оставить настаиваться. Баклажаны обжарить на растительном масле до золотистости, в конце добавить молотый перец. Переложить на бумажное полотенце для удаления лишнего жира.
Яйца сварить и нарезать пластинками, укроп порубить. Замаринованный лук отжать. Смешать в миске баклажаны, яйца, укроп и лук.
Для майонеза взбить все ингредиенты блендером до густой однородной массы. Добавить в салат 2-3 ложки майонеза, перемешать и блюдо готово. Подавать охлажденным.
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