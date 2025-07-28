Салат Леди с молодой капустой — рецепт с фото на скорую руку из 4 ингредиентов

Салат с молодой капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Леди" — это тот самый случай, когда из нескольких ингредиентов получается что-то действительно аппетитное. Нежная капуста, сочная кукуруза, ароматная копченая колбаса и хрустящие сухарики создают идеальное сочетание. Такой салат готовится за считанные минуты.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

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Вам понадобится:

молодая капуста — 0,5 кочана;

кукуруза консервированная — 1 банка;

колбаса копченая — 200 г;

сухарики пшеничные (со вкусом сыра или копченой колбасы) — 1 уп;

майонез — 2-3 ст. л.;

соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Нашинковать молодую капусту тонкими полосками, слегка примять руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Колбасу нарезать соломкой или кубиками — по желанию. Из кукурузы слить жидкость.

Колбаса и капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

В большой миске соединить капусту, колбасу и кукурузу. Добавить майонез, посолить и поперчить по своему вкусу, тщательно перемешать.

Колбаса и кукуруза. Фото: smakuiemo.com.ua

Непосредственно перед подачей добавить пшеничные сухарики, чтобы они оставались хрустящими и не размякли.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

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