Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Салат с молодой капустой "Леди" — понадобится 4 ингредиента arrow

Салат с молодой капустой "Леди" — понадобится 4 ингредиента

28 июля 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат Леди с молодой капустой — рецепт с фото на скорую руку из 4 ингредиентов
Салат с молодой капустой. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Салат "Леди" — это тот самый случай, когда из нескольких ингредиентов получается что-то действительно аппетитное. Нежная капуста, сочная кукуруза, ароматная копченая колбаса и хрустящие сухарики создают идеальное сочетание. Такой салат готовится за считанные минуты.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • молодая капуста — 0,5 кочана;
  • кукуруза консервированная — 1 банка;
  • колбаса копченая — 200 г;
  • сухарики пшеничные (со вкусом сыра или копченой колбасы) — 1 уп;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Нашинковать молодую капусту тонкими полосками, слегка примять руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Колбасу нарезать соломкой или кубиками — по желанию. Из кукурузы слить жидкость.

рецепт салату з молодою капустою
Колбаса и капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

В большой миске соединить капусту, колбасу и кукурузу. Добавить майонез, посолить и поперчить по своему вкусу, тщательно перемешать.

смачний салата з капустою та ковбасою
Колбаса и кукуруза. Фото: smakuiemo.com.ua

Непосредственно перед подачей добавить пшеничные сухарики, чтобы они оставались хрустящими и не размякли.

рецепт салата з капустою та ковбасою
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

салат рецепт кукуруза колбаса молодая капуста
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации