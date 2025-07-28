Салат Леди с молодой капустой — рецепт с фото на скорую руку из 4 ингредиентов

Салат с молодой капустой "Леди" — понадобится 4 ингредиента
Салат "Леди" — это тот самый случай, когда из нескольких ингредиентов получается что-то действительно аппетитное. Нежная капуста, сочная кукуруза, ароматная копченая колбаса и хрустящие сухарики создают идеальное сочетание. Такой салат готовится за считанные минуты.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- молодая капуста — 0,5 кочана;
- кукуруза консервированная — 1 банка;
- колбаса копченая — 200 г;
- сухарики пшеничные (со вкусом сыра или копченой колбасы) — 1 уп;
- майонез — 2-3 ст. л.;
- соль, перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Нашинковать молодую капусту тонкими полосками, слегка примять руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Колбасу нарезать соломкой или кубиками — по желанию. Из кукурузы слить жидкость.
В большой миске соединить капусту, колбасу и кукурузу. Добавить майонез, посолить и поперчить по своему вкусу, тщательно перемешать.
Непосредственно перед подачей добавить пшеничные сухарики, чтобы они оставались хрустящими и не размякли.
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