Салат Леді з молодою капустою — рецепт з фото на швидку руку з 4 інгредієнтів

Салат з молодою капустою “Леді” — знадобиться 4 інгредієнти
Салат "Леді" — це той самий випадок, коли з кількох інгредієнтів виходить щось справді апетитне. Ніжна капуста, соковита кукурудза, ароматна копчена ковбаса та хрусткі сухарики створюють ідеальне поєднання. Такий салат готується за лічені хвилини.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- молода капуста — 0,5 качана;
- кукурудза консервована — 1 банка;
- ковбаса копчена — 200 г;
- сухарики пшеничні (зі смаком сиру або копченої ковбаси) — 1 уп.;
- майонез — 2–3 ст. л.;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Нашаткувати молоду капусту тонкими смужками, злегка прим’яти руками, щоб вона стала м’якішою та пустила сік. Ковбасу нарізати соломкою або кубиками — за бажанням. З кукурудзи злити рідину.
У великій мисці з’єднати капусту, ковбасу та кукурудзу. Додати майонез, посолити й поперчити до свого смаку, ретельно перемішати.
Безпосередньо перед подачею додати пшеничні сухарики, щоб вони залишались хрусткими й не розм’якли.
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