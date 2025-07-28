Салат Леді з молодою капустою — рецепт з фото на швидку руку з 4 інгредієнтів

Салат з молодою капустою. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Леді" — це той самий випадок, коли з кількох інгредієнтів виходить щось справді апетитне. Ніжна капуста, соковита кукурудза, ароматна копчена ковбаса та хрусткі сухарики створюють ідеальне поєднання. Такий салат готується за лічені хвилини.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

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молода капуста — 0,5 качана;

кукурудза консервована — 1 банка;

ковбаса копчена — 200 г;

сухарики пшеничні (зі смаком сиру або копченої ковбаси) — 1 уп.;

майонез — 2–3 ст. л.;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Нашаткувати молоду капусту тонкими смужками, злегка прим’яти руками, щоб вона стала м’якішою та пустила сік. Ковбасу нарізати соломкою або кубиками — за бажанням. З кукурудзи злити рідину.

Ковбаса та капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

У великій мисці з’єднати капусту, ковбасу та кукурудзу. Додати майонез, посолити й поперчити до свого смаку, ретельно перемішати.

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Ковбаса та кукурудза. Фото: smakuiemo.com.ua

Безпосередньо перед подачею додати пшеничні сухарики, щоб вони залишались хрусткими й не розм’якли.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

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