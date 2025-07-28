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Салат з молодою капустою “Леді” — знадобиться 4 інгредієнти

28 липня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат Леді з молодою капустою — рецепт з фото на швидку руку з 4 інгредієнтів
Салат з молодою капустою. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Салат "Леді" — це той самий випадок, коли з кількох інгредієнтів виходить щось справді апетитне. Ніжна капуста, соковита кукурудза, ароматна копчена ковбаса та хрусткі сухарики створюють ідеальне поєднання. Такий салат готується за лічені хвилини.

Рецепт опублікували Smakuiemo

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  • молода капуста — 0,5 качана;
  • кукурудза консервована — 1 банка;
  • ковбаса копчена — 200 г;
  • сухарики пшеничні (зі смаком сиру або копченої ковбаси) — 1 уп.;
  • майонез — 2–3 ст. л.;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Нашаткувати молоду капусту тонкими смужками, злегка прим’яти руками, щоб вона стала м’якішою та пустила сік. Ковбасу нарізати соломкою або кубиками — за бажанням. З кукурудзи злити рідину.

рецепт салату з молодою капустою
Ковбаса та капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

У великій мисці з’єднати капусту, ковбасу та кукурудзу. Додати майонез, посолити й поперчити до свого смаку, ретельно перемішати.

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смачний салата з капустою та ковбасою
Ковбаса та кукурудза. Фото: smakuiemo.com.ua

Безпосередньо перед подачею додати пшеничні сухарики, щоб вони залишались хрусткими й не розм’якли.

рецепт салата з капустою та ковбасою
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

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