Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Незвичайний салат зі звичайної капусти — нагадує м'ясну страву arrow

Незвичайний салат зі звичайної капусти — нагадує м'ясну страву

27 липня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Незвичайний салат зі звичайної капусти — рецепт з фото страви, яка смакує як м’ясна
Салат з капустою. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат — справжній обман смаку. З простих інгредієнтів, як-от капуста, яйця, огірки та смажена цибуля, виходить страва, яка смакує майже як м’ясна. Ніжна текстура, апетитний аромат і ледь вловима солодкість цибулі створюють ідеальну гармонію. Бюджетно, швидко й дуже смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ВІКА — Простые Рецепты

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста білокачанна — 300–350 г;
  • огірки свіжі — 2 шт.;
  • яйця варені — 3–4 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1–2 шт.;
  • олія рослинна — 1–2 ст. л.;
  • цукор — дрібка;
  • сметана або майонез — 2–3 ст. л.;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • зелень — за бажанням.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту якнайтонше, злегка прим’яти руками, щоб стала м’якішою. Огірки нарізати соломкою або півкільцями.

Незвичайний салат зі звичайної капусти
Цибуля на пательні. Фото: кадр з відео

Цибулю дрібно нарізати й обсмажити на олії до золотистого кольору, наприкінці смаження додати дрібку цукру. Яйця нарізати соломкою.

рецепт салату з капустою
Нарізані яйця. Фото: кадр з відео

З’єднати всі інгредієнти в глибокій мисці. Додати сметану або майонез, посолити, поперчити, перемішати до однорідності.

рецепт салату з капустою та огірками
Капуста, огірки та смажена цибуля. Фото: кадр з відео

За бажанням додати дрібно нарізану зелень. Подавати одразу після приготування.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону 

Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

овочі капуста цибуля салат рецепт
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації