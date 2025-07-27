Незвичайний салат зі звичайної капусти — рецепт з фото страви, яка смакує як м’ясна

Незвичайний салат зі звичайної капусти — нагадує м'ясну страву
Цей салат — справжній обман смаку. З простих інгредієнтів, як-от капуста, яйця, огірки та смажена цибуля, виходить страва, яка смакує майже як м’ясна. Ніжна текстура, апетитний аромат і ледь вловима солодкість цибулі створюють ідеальну гармонію. Бюджетно, швидко й дуже смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі ВІКА — Простые Рецепты.
Вам знадобиться:
- капуста білокачанна — 300–350 г;
- огірки свіжі — 2 шт.;
- яйця варені — 3–4 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1–2 шт.;
- олія рослинна — 1–2 ст. л.;
- цукор — дрібка;
- сметана або майонез — 2–3 ст. л.;
- сіль, перець — до свого смаку;
- зелень — за бажанням.
Спосіб приготування
Нашаткувати капусту якнайтонше, злегка прим’яти руками, щоб стала м’якішою. Огірки нарізати соломкою або півкільцями.
Цибулю дрібно нарізати й обсмажити на олії до золотистого кольору, наприкінці смаження додати дрібку цукру. Яйця нарізати соломкою.
З’єднати всі інгредієнти в глибокій мисці. Додати сметану або майонез, посолити, поперчити, перемішати до однорідності.
За бажанням додати дрібно нарізану зелень. Подавати одразу після приготування.
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