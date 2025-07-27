Незвичайний салат зі звичайної капусти — рецепт з фото страви, яка смакує як м’ясна

Салат з капустою. Фото: кадр з відео

Цей салат — справжній обман смаку. З простих інгредієнтів, як-от капуста, яйця, огірки та смажена цибуля, виходить страва, яка смакує майже як м’ясна. Ніжна текстура, апетитний аромат і ледь вловима солодкість цибулі створюють ідеальну гармонію. Бюджетно, швидко й дуже смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ВІКА — Простые Рецепты.

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Вам знадобиться:

капуста білокачанна — 300–350 г;

огірки свіжі — 2 шт.;

яйця варені — 3–4 шт.;

цибуля ріпчаста — 1–2 шт.;

олія рослинна — 1–2 ст. л.;

цукор — дрібка;

сметана або майонез — 2–3 ст. л.;

сіль, перець — до свого смаку;

зелень — за бажанням.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту якнайтонше, злегка прим’яти руками, щоб стала м’якішою. Огірки нарізати соломкою або півкільцями.

Цибуля на пательні. Фото: кадр з відео

Цибулю дрібно нарізати й обсмажити на олії до золотистого кольору, наприкінці смаження додати дрібку цукру. Яйця нарізати соломкою.

Нарізані яйця. Фото: кадр з відео

З’єднати всі інгредієнти в глибокій мисці. Додати сметану або майонез, посолити, поперчити, перемішати до однорідності.

Капуста, огірки та смажена цибуля. Фото: кадр з відео

За бажанням додати дрібно нарізану зелень. Подавати одразу після приготування.

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