Салат з тунцем без майонезу рецепт приготування з фото — літній салат із крем-сиром і йогуртом

Легкий салат без майонезу — знадобиться тунець в банці та 5 хв.
Цей салат — справжній порятунок у спеку. Свіжі огірки, ароматна зелень і ніжний тунець у кремовій заправці без краплі майонезу. Готується всього за п'ять хвилин, має апетитний вигляд. Те, що треба для літнього обіду або вечері.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- огірки — 5–6 шт.;
- цибуля зелена — 1 пучок;
- кріп — 1 пучок;
- тунець у власному соку — 1 банка;
- крем-сир — 2 ст. л.;
- грецький йогурт — 2 ст. л.;
- сіль — до свого смаку;
- приправи до салатів — за бажанням;
- чилі-соус — до свого смаку (опційно).
Спосіб приготування
Огірки нарізати тонкими кружальцями, намагаючись зберігати однакову товщину. Подрібнити зелень — кріп і зелену цибулю.
Відкрити банку тунця, злити рідину й викласти в миску до овочів.
У невеликій ємності змішати крем-сир із густим грецьким йогуртом до однорідної консистенції.
Додати сіль, приправу до салатів (наприклад, грецьку або до "Цезаря"), за бажанням — кілька крапель чилі-соусу. Все ретельно перемішати до поєднання смаків.
Салат подавати одразу після приготування — він чудово смакує як окрема страва або як доповнення до гарніру чи м’яса.
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