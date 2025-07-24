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Головна arrow Смак arrow Легкий салат без майонезу — знадобиться тунець в банці та 5 хв. arrow

Легкий салат без майонезу — знадобиться тунець в банці та 5 хв.

24 липня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат з тунцем без майонезу рецепт приготування з фото — літній салат із крем-сиром і йогуртом
Легкий салат без майонезу. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат — справжній порятунок у спеку. Свіжі огірки, ароматна зелень і ніжний тунець у кремовій заправці без краплі майонезу. Готується всього за п'ять хвилин, має апетитний вигляд. Те, що треба для літнього обіду або вечері.

Рецепт опублікували Smakuiemo

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Вам знадобиться:

  • огірки — 5–6 шт.;
  • цибуля зелена — 1 пучок;
  • кріп — 1 пучок;
  • тунець у власному соку — 1 банка;
  • крем-сир — 2 ст. л.;
  • грецький йогурт — 2 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • приправи до салатів — за бажанням;
  • чилі-соус — до свого смаку (опційно).

Спосіб приготування

Огірки нарізати тонкими кружальцями, намагаючись зберігати однакову товщину. Подрібнити зелень — кріп і зелену цибулю.

Салат з тунцем без майонезу рецепт приготування з фото
Нарізані огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

Відкрити банку тунця, злити рідину й викласти в миску до овочів.

Салат з тунцем та огірками
Зелена цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

У невеликій ємності змішати крем-сир із густим грецьким йогуртом до однорідної консистенції.

Салат з тунцем та огірками, рецепт приготування
Приготування запрвки. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати сіль, приправу до салатів (наприклад, грецьку або до "Цезаря"), за бажанням — кілька крапель чилі-соусу. Все ретельно перемішати до поєднання смаків.

Салат з тунцем та огірками, рецепт приготування без майонезу
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат подавати одразу після приготування — він чудово смакує як окрема страва або як доповнення до гарніру чи м’яса.

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