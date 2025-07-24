Салат з тунцем без майонезу рецепт приготування з фото — літній салат із крем-сиром і йогуртом

Легкий салат без майонезу. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат — справжній порятунок у спеку. Свіжі огірки, ароматна зелень і ніжний тунець у кремовій заправці без краплі майонезу. Готується всього за п'ять хвилин, має апетитний вигляд. Те, що треба для літнього обіду або вечері.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

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Вам знадобиться:

огірки — 5–6 шт.;

цибуля зелена — 1 пучок;

кріп — 1 пучок;

тунець у власному соку — 1 банка;

крем-сир — 2 ст. л.;

грецький йогурт — 2 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

приправи до салатів — за бажанням;

чилі-соус — до свого смаку (опційно).

Спосіб приготування

Огірки нарізати тонкими кружальцями, намагаючись зберігати однакову товщину. Подрібнити зелень — кріп і зелену цибулю.

Нарізані огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

Відкрити банку тунця, злити рідину й викласти в миску до овочів.

Зелена цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

У невеликій ємності змішати крем-сир із густим грецьким йогуртом до однорідної консистенції.

Приготування запрвки. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати сіль, приправу до салатів (наприклад, грецьку або до "Цезаря"), за бажанням — кілька крапель чилі-соусу. Все ретельно перемішати до поєднання смаків.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат подавати одразу після приготування — він чудово смакує як окрема страва або як доповнення до гарніру чи м’яса.

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