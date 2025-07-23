Салат з м’ясом і яйцями рецепт приготування з фото — літній варіант замість Олівʼє

Салат на літо, який затьмарив "Олівʼє" — спробуйте альтернативу
Цей салат — ідеальна заміна звичному Олівʼє, але без надмірної важкості. Літній, свіжий, з ніжним м’ясом, хрумкими огірками та ароматними яєчними млинцями — він підкорює з першої ложки. Готується просто, а виглядає дуже ефектно.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- варене м’ясо — до свого смаку;
- огірки — до свого смаку;
- цибуля зелена — до свого смаку;
- сир твердий — до свого смаку;
- кукурудза консервована — до свого смаку;
- майонез — для заправки;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Збити яйця з дрібкою солі та посмажити з них тонкі млинці на сковороді, змащеній олією один раз. Готові млинці остудити, скрутити в рулетики й нарізати тонкою соломкою.
Варене м’ясо нарізати соломкою, як і очищені огірки та зелену цибулю.
Натерти твердий сир на великій тертці. У великій мисці з’єднати всі інгредієнти, додати кукурудзу.
Викласти зверху нарізані яєчні млинці, заправити майонезом, посолити, поперчити й ретельно перемішати. Подавати одразу або охолодити.
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