Салат з м’ясом і яйцями рецепт приготування з фото — літній варіант замість Олівʼє

Домашній салат. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат — ідеальна заміна звичному Олівʼє, але без надмірної важкості. Літній, свіжий, з ніжним м’ясом, хрумкими огірками та ароматними яєчними млинцями — він підкорює з першої ложки. Готується просто, а виглядає дуже ефектно.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

варене м’ясо — до свого смаку;

огірки — до свого смаку;

цибуля зелена — до свого смаку;

сир твердий — до свого смаку;

кукурудза консервована — до свого смаку;

майонез — для заправки;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Збити яйця з дрібкою солі та посмажити з них тонкі млинці на сковороді, змащеній олією один раз. Готові млинці остудити, скрутити в рулетики й нарізати тонкою соломкою.

Інгредієнти для салату. Фото: gospodynka.com.ua

Варене м’ясо нарізати соломкою, як і очищені огірки та зелену цибулю.

Соус та салат. Фото: gospodynka.com.ua

Натерти твердий сир на великій тертці. У великій мисці з’єднати всі інгредієнти, додати кукурудзу.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти зверху нарізані яєчні млинці, заправити майонезом, посолити, поперчити й ретельно перемішати. Подавати одразу або охолодити.

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