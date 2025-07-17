Грузинський салат з горіховою заправкою — соковитий літній рецепт з ароматом Сходу

Салат по-грузинськи. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат має особливий, виразний смак, який знайомий кожному, хто хоч раз куштував справжню грузинську кухню. Хрусткі овочі, багато зелені й горіхова заправка — усе змішується просто, а результат вражає! Легка, ароматна й дуже соковита страва, яка чудово освіжить у спеку.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

помідори сливоподібні — 5 шт.;

огірки середні — 2 шт.;

перець солодкий — 1 шт.;

цибуля червона — 1 невелика;

горіхи волоські — 70 г;

часник — 3 зубчики;

кінза — 1 пучок;

оцет винний — 2 ч. л.;

вода — 100 мл;

сіль — до свого смаку;

перець мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування

Нарізати помідори, огірки та перець середніми шматками, викласти в салатник. Додати тонко нарізану півкільцями червону цибулю та дрібно посічену кінзу, залишивши трохи зелені для подачі.

Волоські горіхи подрібнити качалкою або ножем. Часник натерти на дрібній тертці. Змішати горіхи, часник, мелений перець, винний оцет і воду — це буде насичена заправка з глибоким горіховим ароматом.

Літній салат. Фото: gospodynka.com.ua

Додати заправку до овочів, посолити до свого смаку і все добре перемішати. Перед подачею посипати залишками горіхів і кінзи. Салат одразу подавати на стіл — він найсмачніший свіжим.

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