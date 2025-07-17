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Салат по-грузински с особой заправкой — все смешать и готово

17 июля 2025 12:50
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Грузинский салат с ореховой заправкой — сочный летний рецепт с ароматом Востока
Салат по-грузински. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат имеет особый, выразительный вкус, который знаком каждому, кто хоть раз пробовал настоящую грузинскую кухню. Хрустящие овощи, много зелени и ореховая заправка — все смешивается просто, а результат впечатляет! Легкое, ароматное и очень сочное блюдо, которое прекрасно освежит в жару.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • помидоры сливоподобные — 5 шт.;
  • огурцы средние — 2 шт.;
  • перец сладкий — 1 шт.;
  • лук красный — 1 небольшой;
  • орехи грецкие — 70 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • кинза — 1 пучок;
  • уксус винный — 2 ч. л.;
  • вода — 100 мл.;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец молотый — по своему вкусу.

Способ приготовления

Нарезать помидоры, огурцы и перец средними кусками, выложить в салатник. Добавить тонко нарезанный полукольцами красный лук и мелко порубленную кинзу, оставив немного зелени для подачи.

Грецкие орехи измельчить скалкой или ножом. Чеснок натереть на мелкой терке. Смешать орехи, чеснок, молотый перец, винный уксус и воду—- это будет насыщенная заправка с глубоким ореховым ароматом.

рецепт салату по-грузинськи
Летний салат. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить заправку к овощам, посолить по своему вкусу и все хорошо перемешать. Перед подачей посыпать остатками орехов и кинзы. Салат сразу подавать на стол - он самый вкусный свежим.

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