Грузинский салат с ореховой заправкой — сочный летний рецепт с ароматом Востока

Салат по-грузински с особой заправкой — все смешать и готово
Этот салат имеет особый, выразительный вкус, который знаком каждому, кто хоть раз пробовал настоящую грузинскую кухню. Хрустящие овощи, много зелени и ореховая заправка — все смешивается просто, а результат впечатляет! Легкое, ароматное и очень сочное блюдо, которое прекрасно освежит в жару.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- помидоры сливоподобные — 5 шт.;
- огурцы средние — 2 шт.;
- перец сладкий — 1 шт.;
- лук красный — 1 небольшой;
- орехи грецкие — 70 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- кинза — 1 пучок;
- уксус винный — 2 ч. л.;
- вода — 100 мл.;
- соль — по своему вкусу;
- перец молотый — по своему вкусу.
Способ приготовления
Нарезать помидоры, огурцы и перец средними кусками, выложить в салатник. Добавить тонко нарезанный полукольцами красный лук и мелко порубленную кинзу, оставив немного зелени для подачи.
Грецкие орехи измельчить скалкой или ножом. Чеснок натереть на мелкой терке. Смешать орехи, чеснок, молотый перец, винный уксус и воду—- это будет насыщенная заправка с глубоким ореховым ароматом.
Добавить заправку к овощам, посолить по своему вкусу и все хорошо перемешать. Перед подачей посыпать остатками орехов и кинзы. Салат сразу подавать на стол - он самый вкусный свежим.
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