Грузинский салат с ореховой заправкой — сочный летний рецепт с ароматом Востока

Салат по-грузински. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат имеет особый, выразительный вкус, который знаком каждому, кто хоть раз пробовал настоящую грузинскую кухню. Хрустящие овощи, много зелени и ореховая заправка — все смешивается просто, а результат впечатляет! Легкое, ароматное и очень сочное блюдо, которое прекрасно освежит в жару.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

помидоры сливоподобные — 5 шт.;

огурцы средние — 2 шт.;

перец сладкий — 1 шт.;

лук красный — 1 небольшой;

орехи грецкие — 70 г;

чеснок — 3 зубчика;

кинза — 1 пучок;

уксус винный — 2 ч. л.;

вода — 100 мл.;

соль — по своему вкусу;

перец молотый — по своему вкусу.

Способ приготовления

Нарезать помидоры, огурцы и перец средними кусками, выложить в салатник. Добавить тонко нарезанный полукольцами красный лук и мелко порубленную кинзу, оставив немного зелени для подачи.

Грецкие орехи измельчить скалкой или ножом. Чеснок натереть на мелкой терке. Смешать орехи, чеснок, молотый перец, винный уксус и воду—- это будет насыщенная заправка с глубоким ореховым ароматом.

Летний салат. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить заправку к овощам, посолить по своему вкусу и все хорошо перемешать. Перед подачей посыпать остатками орехов и кинзы. Салат сразу подавать на стол - он самый вкусный свежим.

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