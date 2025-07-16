Рецепт літнього салату з молодою картоплею, яйцем і яблуком — ідеальна сезонна страва з простою заправкою

Смачний салат з молодою картоплею — перевірений рецепт на літо
Цей салат з молодою картоплею — універсальний рецепт для літа, коли хочеться чогось свіжого, поживного й водночас легкого. Завдяки кисло-солодкому яблуку, соковитій зелені та йогуртовій заправці страва має яскравий смак і чудову текстуру. Ідеально підходить як гарнір або самостійна страва для пікніка, обіду чи вечері.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- молода картопля (відварена) — 2–3 шт.;
- яйця (відварені) — 4 шт.;
- яблука кислі або кисло-солодкі — 1–2 шт.;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- сік лимона — 0,5 шт.;
- густий йогурт або сметана — 3 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- сіль, чорний мелений перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Відварити картоплю в мундирі, злегка охолодити, нарізати теплими кубиками та збризнути соком лимона.
Нарізати кубиками яйця та яблука, додати до картоплі. Дрібно нарізати зелену цибулю й також додати до миски.
Для заправки змішати густий йогурт або сметану з гірчицею, сіллю та перцем до однорідності. Заправити салат, перемішати та одразу подавати. Це легка сезонна страва, яку захочеться готувати знову і знову.
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