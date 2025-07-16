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Смачний салат з молодою картоплею — перевірений рецепт на літо

16 липня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Рецепт літнього салату з молодою картоплею, яйцем і яблуком — ідеальна сезонна страва з простою заправкою
Салат з молодою картоплею. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат з молодою картоплею — універсальний рецепт для літа, коли хочеться чогось свіжого, поживного й водночас легкого. Завдяки кисло-солодкому яблуку, соковитій зелені та йогуртовій заправці страва має яскравий смак і чудову текстуру. Ідеально підходить як гарнір або самостійна страва для пікніка, обіду чи вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • молода картопля (відварена) — 2–3 шт.;
  • яйця (відварені) — 4 шт.;
  • яблука кислі або кисло-солодкі — 1–2 шт.;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • сік лимона — 0,5 шт.;
  • густий йогурт або сметана — 3 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • сіль, чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Відварити картоплю в мундирі, злегка охолодити, нарізати теплими кубиками та збризнути соком лимона.

рецепт салату з молодою картоплею
Варена картопля. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати кубиками яйця та яблука, додати до картоплі. Дрібно нарізати зелену цибулю й також додати до миски.

рецепт смачного салату з картоплею
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Для заправки змішати густий йогурт або сметану з гірчицею, сіллю та перцем до однорідності. Заправити салат, перемішати та одразу подавати. Це легка сезонна страва, яку захочеться готувати знову і знову.

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