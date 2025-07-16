Рецепт летнего салата с молодым картофелем, яйцом и яблоком — идеальное сезонное блюдо с простой заправкой

Салат с молодым картофелем. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат с молодым картофелем — универсальный рецепт для лета, когда хочется чего-то свежего, питательного и одновременно легкого. Благодаря кисло-сладкому яблоку, сочной зелени и йогуртовой заправке блюдо имеет яркий вкус и замечательную текстуру. Идеально подходит в качестве гарнира или самостоятельного блюда для пикника, обеда или ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

молодой картофель (отварной) — 2-3 шт.;

яйца (отварные) — 4 шт.;

яблоки кислые или кисло-сладкие — 1-2 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

сок лимона — 0,5 шт.;

густой йогурт или сметана — 3 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

соль, черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Отварить картофель в мундире, слегка охладить, нарезать теплыми кубиками и сбрызнуть соком лимона.

Вареная картошка. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать кубиками яйца и яблоки, добавить к картофелю. Мелко нарезать зеленый лук и также добавить в миску.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Для заправки смешать густой йогурт или сметану с горчицей, солью и перцем до однородности. Заправить салат, перемешать и сразу подавать. Это легкое сезонное блюдо, которое захочется готовить снова и снова.

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