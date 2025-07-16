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Вкусный салат с молодым картофелем — проверенный рецепт на лето

16 июля 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Рецепт летнего салата с молодым картофелем, яйцом и яблоком — идеальное сезонное блюдо с простой заправкой
Салат с молодым картофелем. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат с молодым картофелем — универсальный рецепт для лета, когда хочется чего-то свежего, питательного и одновременно легкого. Благодаря кисло-сладкому яблоку, сочной зелени и йогуртовой заправке блюдо имеет яркий вкус и замечательную текстуру. Идеально подходит в качестве гарнира или самостоятельного блюда для пикника, обеда или ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • молодой картофель (отварной) — 2-3 шт.;
  • яйца (отварные) — 4 шт.;
  • яблоки кислые или кисло-сладкие — 1-2 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • сок лимона — 0,5 шт.;
  • густой йогурт или сметана — 3 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • соль, черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Отварить картофель в мундире, слегка охладить, нарезать теплыми кубиками и сбрызнуть соком лимона.

рецепт салату з молодою картоплею
Вареная картошка. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать кубиками яйца и яблоки, добавить к картофелю. Мелко нарезать зеленый лук и также добавить в миску.

рецепт смачного салату з картоплею
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Для заправки смешать густой йогурт или сметану с горчицей, солью и перцем до однородности. Заправить салат, перемешать и сразу подавать. Это легкое сезонное блюдо, которое захочется готовить снова и снова.

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