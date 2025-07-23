Салат с мясом и яйцами рецепт приготовления с фото — летний вариант вместо Оливье

Домашний салат. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат — идеальная замена привычному Оливье, но без чрезмерной тяжести. Летний, свежий, с нежным мясом, хрустящими огурцами и ароматными яичными блинами — он покоряет с первой ложки. Готовится просто, а выглядит очень эффектно.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

вареное мясо — по своему вкусу;

огурцы — по своему вкусу;

лук зеленый — по своему вкусу;

сыр твердый — по своему вкусу;

кукуруза консервированная — по своему вкусу;

майонез — для заправки;

соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли и пожарить из них тонкие блины на сковороде, смазанной маслом один раз. Готовые блины остудить, свернуть в рулетики и нарезать тонкой соломкой.

Ингредиенты для салата. Фото: gospodynka.com.ua

Вареное мясо нарезать соломкой, как и очищенные огурцы и зеленый лук.

Соус и салат. Фото: gospodynka.com.ua

Натереть твердый сыр на крупной терке. В большой миске соединить все ингредиенты, добавить кукурузу.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить сверху нарезанные яичные блины, заправить майонезом, посолить, поперчить и тщательно перемешать. Подавать сразу или охладить.

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