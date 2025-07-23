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Салат на лето, который затмил "Оливье" — попробуйте альтернативу

23 июля 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат с мясом и яйцами рецепт приготовления с фото — летний вариант вместо Оливье
Домашний салат. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат — идеальная замена привычному Оливье, но без чрезмерной тяжести. Летний, свежий, с нежным мясом, хрустящими огурцами и ароматными яичными блинами — он покоряет с первой ложки. Готовится просто, а выглядит очень эффектно.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • вареное мясо — по своему вкусу;
  • огурцы — по своему вкусу;
  • лук зеленый — по своему вкусу;
  • сыр твердый — по своему вкусу;
  • кукуруза консервированная — по своему вкусу;
  • майонез — для заправки;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли и пожарить из них тонкие блины на сковороде, смазанной маслом один раз. Готовые блины остудить, свернуть в рулетики и нарезать тонкой соломкой.

салат з м’ясом і яйцями рецепт приготування з фото
Ингредиенты для салата. Фото: gospodynka.com.ua

Вареное мясо нарезать соломкой, как и очищенные огурцы и зеленый лук.

смачний салат з м’ясом і яйцями рецепт приготування
Соус и салат. Фото: gospodynka.com.ua

Натереть твердый сыр на крупной терке. В большой миске соединить все ингредиенты, добавить кукурузу.

салат з м’ясом і яйцями рецепт
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить сверху нарезанные яичные блины, заправить майонезом, посолить, поперчить и тщательно перемешать. Подавать сразу или охладить.

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