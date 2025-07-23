Салат с мясом и яйцами рецепт приготовления с фото — летний вариант вместо Оливье

Салат на лето, который затмил "Оливье" — попробуйте альтернативу
Этот салат — идеальная замена привычному Оливье, но без чрезмерной тяжести. Летний, свежий, с нежным мясом, хрустящими огурцами и ароматными яичными блинами — он покоряет с первой ложки. Готовится просто, а выглядит очень эффектно.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- вареное мясо — по своему вкусу;
- огурцы — по своему вкусу;
- лук зеленый — по своему вкусу;
- сыр твердый — по своему вкусу;
- кукуруза консервированная — по своему вкусу;
- майонез — для заправки;
- соль, перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Взбить яйца со щепоткой соли и пожарить из них тонкие блины на сковороде, смазанной маслом один раз. Готовые блины остудить, свернуть в рулетики и нарезать тонкой соломкой.
Вареное мясо нарезать соломкой, как и очищенные огурцы и зеленый лук.
Натереть твердый сыр на крупной терке. В большой миске соединить все ингредиенты, добавить кукурузу.
Выложить сверху нарезанные яичные блины, заправить майонезом, посолить, поперчить и тщательно перемешать. Подавать сразу или охладить.
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