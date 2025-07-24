Салат с тунцом без майонеза рецепт приготовления с фото — летний салат с крем-сыром и йогуртом

Легкий салат без майонеза. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат — настоящее спасение в жару. Свежие огурцы, ароматная зелень и нежный тунец в кремовой заправке без капли майонеза. Готовится всего за пять минут, выглядит аппетитно. То, что нужно для летнего обеда или ужина!

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

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Вам понадобится:

огурцы — 5-6 шт.;

лук зеленый — 1 пучок;

укроп — 1 пучок;

тунец в собственном соку — 1 банка;

крем-сыр — 2 ст. л.;

греческий йогурт — 2 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

приправы к салатам — по желанию;

чили-соус — по своему вкусу (опционально).

Способ приготовления

Огурцы нарезать тонкими кружочками, стараясь сохранять одинаковую толщину. Измельчить зелень — укроп и зеленый лук.

Нарезанные огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Открыть банку тунца, слить жидкость и выложить в миску к овощам.

Зеленый лук. Фото: smakuiemo.com.ua

В небольшой емкости смешать крем-сыр с густым греческим йогуртом до однородной консистенции.

Приготовление заправки. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить соль, приправу к салатам (например, греческую или к "Цезарю"), по желанию — несколько капель чили-соуса. Все тщательно перемешать для сочетания вкусов.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат подавать сразу после приготовления - он прекрасно подходит как отдельное блюдо или как дополнение к гарниру или мясу.

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