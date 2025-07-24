Салат с тунцом без майонеза рецепт приготовления с фото — летний салат с крем-сыром и йогуртом

Легкий салат без майонеза — понадобится тунец в банке и 5 мин.
Этот салат — настоящее спасение в жару. Свежие огурцы, ароматная зелень и нежный тунец в кремовой заправке без капли майонеза. Готовится всего за пять минут, выглядит аппетитно. То, что нужно для летнего обеда или ужина!
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- огурцы — 5-6 шт.;
- лук зеленый — 1 пучок;
- укроп — 1 пучок;
- тунец в собственном соку — 1 банка;
- крем-сыр — 2 ст. л.;
- греческий йогурт — 2 ст. л.;
- соль — по своему вкусу;
- приправы к салатам — по желанию;
- чили-соус — по своему вкусу (опционально).
Способ приготовления
Огурцы нарезать тонкими кружочками, стараясь сохранять одинаковую толщину. Измельчить зелень — укроп и зеленый лук.
Открыть банку тунца, слить жидкость и выложить в миску к овощам.
В небольшой емкости смешать крем-сыр с густым греческим йогуртом до однородной консистенции.
Добавить соль, приправу к салатам (например, греческую или к "Цезарю"), по желанию — несколько капель чили-соуса. Все тщательно перемешать для сочетания вкусов.
Салат подавать сразу после приготовления - он прекрасно подходит как отдельное блюдо или как дополнение к гарниру или мясу.
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