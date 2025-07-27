Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Необычный салат из обычной капусты — напоминает мясное блюдо arrow

Необычный салат из обычной капусты — напоминает мясное блюдо

27 июля 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Необычный салат из обычной капусты — рецепт с фото блюда, которое на вкус как мясное
Салат с капустой. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат — настоящий обман вкуса. Из простых ингредиентов, таких как капуста, яйца, огурцы и жареный лук, получается блюдо, которое на вкус почти как мясное. Нежная текстура, аппетитный аромат и едва уловимая сладость лука создают идеальную гармонию. Бюджетно, быстро и очень вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ВИКА — Простые Рецепты.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста белокочанная — 300-350 г;
  • огурцы свежие — 2 шт.;
  • яйца вареные — 3-4 шт.;
  • лук репчатый — 1-2 шт.;
  • масло растительное — 1-2 ст. л.;
  • сахар — щепотка;
  • сметана или майонез — 2-3 ст. л.;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • зелень — по желанию.

Способ приготовления

Нашинковать капусту как можно тоньше, слегка примять руками, чтобы стала мягче. Огурцы нарезать соломкой или полукольцами.

Незвичайний салат зі звичайної капусти
Лук на сковороде. Фото: кадр из видео

Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета, в конце жарки добавить щепотку сахара. Яйца нарезать соломкой.

рецепт салату з капустою
Нарезанные яйца. Фото: кадр из видео

Соединить все ингредиенты в глубокой миске. Добавить сметану или майонез, посолить, поперчить, перемешать до однородности.

рецепт салату з капустою та огірками
Капуста, огурцы и жареный лук. Фото: кадр из видео

По желанию добавить мелко нарезанную зелень. Подавать сразу после приготовления.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

овощи капуста лук салат рецепт
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации