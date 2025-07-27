Необычный салат из обычной капусты — рецепт с фото блюда, которое на вкус как мясное

Салат с капустой. Фото: кадр из видео

Этот салат — настоящий обман вкуса. Из простых ингредиентов, таких как капуста, яйца, огурцы и жареный лук, получается блюдо, которое на вкус почти как мясное. Нежная текстура, аппетитный аромат и едва уловимая сладость лука создают идеальную гармонию. Бюджетно, быстро и очень вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ВИКА — Простые Рецепты.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

капуста белокочанная — 300-350 г;

огурцы свежие — 2 шт.;

яйца вареные — 3-4 шт.;

лук репчатый — 1-2 шт.;

масло растительное — 1-2 ст. л.;

сахар — щепотка;

сметана или майонез — 2-3 ст. л.;

соль, перец — по своему вкусу;

зелень — по желанию.

Способ приготовления

Нашинковать капусту как можно тоньше, слегка примять руками, чтобы стала мягче. Огурцы нарезать соломкой или полукольцами.

Лук на сковороде. Фото: кадр из видео

Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета, в конце жарки добавить щепотку сахара. Яйца нарезать соломкой.

Нарезанные яйца. Фото: кадр из видео

Соединить все ингредиенты в глубокой миске. Добавить сметану или майонез, посолить, поперчить, перемешать до однородности.

Капуста, огурцы и жареный лук. Фото: кадр из видео

По желанию добавить мелко нарезанную зелень. Подавать сразу после приготовления.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.