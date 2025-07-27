Необычный салат из обычной капусты — рецепт с фото блюда, которое на вкус как мясное

Необычный салат из обычной капусты — напоминает мясное блюдо
Этот салат — настоящий обман вкуса. Из простых ингредиентов, таких как капуста, яйца, огурцы и жареный лук, получается блюдо, которое на вкус почти как мясное. Нежная текстура, аппетитный аромат и едва уловимая сладость лука создают идеальную гармонию. Бюджетно, быстро и очень вкусно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале ВИКА — Простые Рецепты.
Вам понадобится:
- капуста белокочанная — 300-350 г;
- огурцы свежие — 2 шт.;
- яйца вареные — 3-4 шт.;
- лук репчатый — 1-2 шт.;
- масло растительное — 1-2 ст. л.;
- сахар — щепотка;
- сметана или майонез — 2-3 ст. л.;
- соль, перец — по своему вкусу;
- зелень — по желанию.
Способ приготовления
Нашинковать капусту как можно тоньше, слегка примять руками, чтобы стала мягче. Огурцы нарезать соломкой или полукольцами.
Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета, в конце жарки добавить щепотку сахара. Яйца нарезать соломкой.
Соединить все ингредиенты в глубокой миске. Добавить сметану или майонез, посолить, поперчить, перемешать до однородности.
По желанию добавить мелко нарезанную зелень. Подавать сразу после приготовления.
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