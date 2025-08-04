Салат Красное море с крабовыми палочками — рецепт с фото из 4 ингредиентов

Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Красное море" — это яркий, сочный и очень простой в приготовлении вариант, который точно украсит праздничный или повседневный стол. Для него нужно всего 4 основных ингредиента и минимум времени. Благодаря сочетанию крабовых палочек, красного перца, спелых помидоров и сыра, салат имеет насыщенный вкус и приятную структуру. Заправка из майонеза и чеснока добавляет пикантности, а настаивание в холодильнике делает его еще вкуснее.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

крабовые палочки — 200 г;

болгарский перец (красный) — 0,5 шт.;

помидоры — 4 шт. (среднего размера);

твердый сыр — 70 г;

чеснок — по своему вкусу;

майонез — 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Крабовые палочки нарезать тонкой соломкой. Болгарский перец также нарезать соломкой — обязательно использовать перец красного цвета, ведь именно он создает нужный цвет и вкусовой акцент.

Крабовые палочки. Фото: smachnenke.com.ua

Помидоры разрезать пополам, ложкой осторожно удалить сердцевину, чтобы салат не был водянистым. Мякоть нарезать соломкой.

Сыр, помидоры и перец. Фото: smachnenke.com.ua

Сыр натереть на крупной терке. Чеснок измельчить ножом — он придаст салату выразительный аромат.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Все ингредиенты выложить в большую миску, добавить несколько ложек майонеза и тщательно перемешать. Поставить в холодильник минимум на 30 минут — тогда салат станет еще более нежным и ароматным. Подавать охлажденным.

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