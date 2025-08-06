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Салат с помидорами и крабовыми палочками "На закуску"

6 августа 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат с помидорами и крабовыми палочками — рецепт приготовления вкусной закуски на скорую руку
Салат с помидорами и крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат с помидорами, сыром и крабовыми палочками станет настоящей находкой, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и эффектное. Его не нужно настаивать, ингредиенты прекрасно сочетаются, а подача выглядит аппетитно даже на праздничном столе. Легкий в приготовлении, сочный и с ярким вкусом — он непременно станет вашим фаворитом среди летних закусок.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • творог 9% — 300 г;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • укроп — 1 пучок;
  • соль — по своему вкусу;
  • крабовые палочки — 400 г;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • помидоры — 400 г (4-5 шт.).

Способ приготовления

В глубокой миске соединить творог со сметаной. Добавить щепотку соли, натертый или измельченный чеснок и мелко нарезанный свежий укроп.

салат з крабовими паличками
Творог и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Все тщательно перемешать до получения мягкой, пластичной массы. Если творог слишком сухой, добавить немного больше сметаны. Выложить творожную массу ровным слоем на плоскую тарелку диаметром около 25 см.

крабовий салат з помідорами
Крабовые палочки и майонез Фото: smachnenke.com.ua

Крабовые палочки нарезать мелкими кубиками. Выложить вторым слоем на сырную основу. Сверху сделать сетку из майонеза - для удобства воспользоваться пакетом с отрезанным уголком.

рецепт смачного крабового салату
Салат с крабовыми палочками и помидорами. Фото: smachnenke.com.ua

Помидоры нарезать мелкими кубиками, предварительно удалив семена. Это позволит сохранить структуру салата и предотвратить лишнюю влагу. Выложить томаты третьим слоем. По желанию украсить свежей зеленью. Блюдо можно подавать сразу или хранить в холодильнике под пленкой до подачи.

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