Салат с помидорами и крабовыми палочками — рецепт приготовления вкусной закуски на скорую руку

Салат с помидорами и крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат с помидорами, сыром и крабовыми палочками станет настоящей находкой, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и эффектное. Его не нужно настаивать, ингредиенты прекрасно сочетаются, а подача выглядит аппетитно даже на праздничном столе. Легкий в приготовлении, сочный и с ярким вкусом — он непременно станет вашим фаворитом среди летних закусок.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

творог 9% — 300 г;

сметана — 3 ст. л.;

чеснок — 1-2 зубчика;

укроп — 1 пучок;

соль — по своему вкусу;

крабовые палочки — 400 г;

майонез — 2 ст. л.;

помидоры — 400 г (4-5 шт.).

Способ приготовления

В глубокой миске соединить творог со сметаной. Добавить щепотку соли, натертый или измельченный чеснок и мелко нарезанный свежий укроп.

Творог и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Все тщательно перемешать до получения мягкой, пластичной массы. Если творог слишком сухой, добавить немного больше сметаны. Выложить творожную массу ровным слоем на плоскую тарелку диаметром около 25 см.

Крабовые палочки и майонез Фото: smachnenke.com.ua

Крабовые палочки нарезать мелкими кубиками. Выложить вторым слоем на сырную основу. Сверху сделать сетку из майонеза - для удобства воспользоваться пакетом с отрезанным уголком.

Салат с крабовыми палочками и помидорами. Фото: smachnenke.com.ua

Помидоры нарезать мелкими кубиками, предварительно удалив семена. Это позволит сохранить структуру салата и предотвратить лишнюю влагу. Выложить томаты третьим слоем. По желанию украсить свежей зеленью. Блюдо можно подавать сразу или хранить в холодильнике под пленкой до подачи.

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