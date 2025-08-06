Салат с помидорами и крабовыми палочками — рецепт приготовления вкусной закуски на скорую руку

Салат с помидорами и крабовыми палочками "На закуску"
Этот салат с помидорами, сыром и крабовыми палочками станет настоящей находкой, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и эффектное. Его не нужно настаивать, ингредиенты прекрасно сочетаются, а подача выглядит аппетитно даже на праздничном столе. Легкий в приготовлении, сочный и с ярким вкусом — он непременно станет вашим фаворитом среди летних закусок.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- творог 9% — 300 г;
- сметана — 3 ст. л.;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- укроп — 1 пучок;
- соль — по своему вкусу;
- крабовые палочки — 400 г;
- майонез — 2 ст. л.;
- помидоры — 400 г (4-5 шт.).
Способ приготовления
В глубокой миске соединить творог со сметаной. Добавить щепотку соли, натертый или измельченный чеснок и мелко нарезанный свежий укроп.
Все тщательно перемешать до получения мягкой, пластичной массы. Если творог слишком сухой, добавить немного больше сметаны. Выложить творожную массу ровным слоем на плоскую тарелку диаметром около 25 см.
Крабовые палочки нарезать мелкими кубиками. Выложить вторым слоем на сырную основу. Сверху сделать сетку из майонеза - для удобства воспользоваться пакетом с отрезанным уголком.
Помидоры нарезать мелкими кубиками, предварительно удалив семена. Это позволит сохранить структуру салата и предотвратить лишнюю влагу. Выложить томаты третьим слоем. По желанию украсить свежей зеленью. Блюдо можно подавать сразу или хранить в холодильнике под пленкой до подачи.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона
Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!