Крабовый салат без кукурузы — нежный рецепт, который удивит всех

Крабовый салат. Фото: poradnytsia.com

Если вам надоели классические рецепты, этот крабовый салат без кукурузы приятно удивит. Нежная текстура, насыщенный вкус и минимум ингредиентов — блюдо, которое точно вызовет восторг у гостей. Идеально подходит и для праздничного стола, и для быстрого ужина.

Рецепт опубликовала Poradnytsia.

Вам понадобится:

яйца вареные — 2-4 шт.;

плавленый сырок — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

крабовые палочки — 6-10 шт.;

соль, перец — по своему вкусу;

майонез — по своему вкусу;

укроп — по желанию.

Способ приготовления

Отваренные яйца охладить и нарезать небольшими кубиками. Плавленый сырок натереть на средней терке вместе с очищенным зубчиком чеснока. Переложить все в глубокую миску.

Плавленый сыр и яйца. Фото: poradnytsia.com

Крабовые палочки нарезать тоненькими ломтиками или кубиками — как вам больше по вкусу. Добавить к яйцам и сыру.

Крабовые палочки и яйца. Фото: poradnytsia.com

Заправить салат майонезом, добавить соль и перец по своему вкусу. По желанию — посыпать измельченным укропом. Хорошо перемешать.

Готовый салат. Фото: poradnytsia.com

Накрыть салат пленкой и поставить в холодильник на 30-40 минут, чтобы все вкусы соединились. Крабовый салат без кукурузы получается удивительно нежным и очень аппетитным — отличный вариант на праздничный стол или просто для себя.

