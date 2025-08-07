Крабовый салат без кукурузы — нежный рецепт, который удивит всех

Крабовый салат не такой, как у всех — нежный и без кукурузы
Если вам надоели классические рецепты, этот крабовый салат без кукурузы приятно удивит. Нежная текстура, насыщенный вкус и минимум ингредиентов — блюдо, которое точно вызовет восторг у гостей. Идеально подходит и для праздничного стола, и для быстрого ужина.
Рецепт опубликовала Poradnytsia.
Вам понадобится:
- яйца вареные — 2-4 шт.;
- плавленый сырок — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- крабовые палочки — 6-10 шт.;
- соль, перец — по своему вкусу;
- майонез — по своему вкусу;
- укроп — по желанию.
Способ приготовления
Отваренные яйца охладить и нарезать небольшими кубиками. Плавленый сырок натереть на средней терке вместе с очищенным зубчиком чеснока. Переложить все в глубокую миску.
Крабовые палочки нарезать тоненькими ломтиками или кубиками — как вам больше по вкусу. Добавить к яйцам и сыру.
Заправить салат майонезом, добавить соль и перец по своему вкусу. По желанию — посыпать измельченным укропом. Хорошо перемешать.
Накрыть салат пленкой и поставить в холодильник на 30-40 минут, чтобы все вкусы соединились. Крабовый салат без кукурузы получается удивительно нежным и очень аппетитным — отличный вариант на праздничный стол или просто для себя.
