Україна
Крабовый салат не такой, как у всех — нежный и без кукурузы

Крабовый салат не такой, как у всех — нежный и без кукурузы

7 августа 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Крабовый салат без кукурузы — нежный рецепт, который удивит всех
Крабовый салат. Фото: poradnytsia.com
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Если вам надоели классические рецепты, этот крабовый салат без кукурузы приятно удивит. Нежная текстура, насыщенный вкус и минимум ингредиентов — блюдо, которое точно вызовет восторг у гостей. Идеально подходит и для праздничного стола, и для быстрого ужина.

Рецепт опубликовала Poradnytsia.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца вареные — 2-4 шт.;
  • плавленый сырок — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • крабовые палочки — 6-10 шт.;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • майонез — по своему вкусу;
  • укроп — по желанию.

Способ приготовления

Отваренные яйца охладить и нарезать небольшими кубиками. Плавленый сырок натереть на средней терке вместе с очищенным зубчиком чеснока. Переложить все в глубокую миску.

крабовий салат без кукурудзи
Плавленый сыр и яйца. Фото: poradnytsia.com

Крабовые палочки нарезать тоненькими ломтиками или кубиками — как вам больше по вкусу. Добавить к яйцам и сыру.

салат з крабовими паличками
Крабовые палочки и яйца. Фото: poradnytsia.com

Заправить салат майонезом, добавить соль и перец по своему вкусу. По желанию — посыпать измельченным укропом. Хорошо перемешать.

рецепт крабового салату
Готовый салат. Фото: poradnytsia.com

Накрыть салат пленкой и поставить в холодильник на 30-40 минут, чтобы все вкусы соединились. Крабовый салат без кукурузы получается удивительно нежным и очень аппетитным — отличный вариант на праздничный стол или просто для себя.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

яйца рецепт крабовые палочки крабовый салат майонез
