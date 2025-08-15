Салат Андрей — королевский рецепт с печенью, который покоряет с первой ложки

Салат "Андрей", король блюд из печени, превзошел другие блюда
Салат "Андрей" — это настоящая звезда среди блюд из печени. Нежные слои из ароматной печени, сочных помидоров, обжаренных шампиньонов, свежей зелени и сливочного сыра создают неповторимый вкус. Идеальный вариант как для праздников, так и для особого семейного ужина.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- печень вареная (говяжья или куриная) — 300 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- помидоры черри — 6-8 шт.;
- шампиньоны — 250 г;
- плавленые сырки — 2 шт.;
- майонез — по своему вкусу;
- зеленый лук — пучок;
- соль — по своему вкусу;
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- масло растительное — для жарки.
Способ приготовления
Вареную печень охладить, нарезать мелкими кубиками и выложить первым слоем на плоскую тарелку или в форму для салата. Сделать тонкую сетку из майонеза.
Помидоры черри разрезать на дольки, выложить вторым слоем и слегка присыпать молотым перцем.
Вареные яйца натереть на мелкой или средней терке, выложить поверх помидоров и нанести тонкий слой майонеза.
Шампиньоны очистить, нарезать пластинками и обжарить с маслом до золотистости, приправив солью и перцем. Остудить и выложить следующим слоем, снова добавив немного майонеза.
Зеленый лук мелко нарезать и присыпать им грибы. Плавленые сырки подморозить, натереть на терке и выложить верхним слоем. Сделать финальную сетку из майонеза и украсить зеленью. Перед подачей дать салату настояться в холодильнике, чтобы слои хорошо пропитались.
