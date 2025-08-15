Салат Андрей — королевский рецепт с печенью, который покоряет с первой ложки

Салат "Андрей". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Андрей" — это настоящая звезда среди блюд из печени. Нежные слои из ароматной печени, сочных помидоров, обжаренных шампиньонов, свежей зелени и сливочного сыра создают неповторимый вкус. Идеальный вариант как для праздников, так и для особого семейного ужина.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

печень вареная (говяжья или куриная) — 300 г;

яйца вареные — 3 шт.;

помидоры черри — 6-8 шт.;

шампиньоны — 250 г;

плавленые сырки — 2 шт.;

майонез — по своему вкусу;

зеленый лук — пучок;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу;

масло растительное — для жарки.

Способ приготовления

Вареную печень охладить, нарезать мелкими кубиками и выложить первым слоем на плоскую тарелку или в форму для салата. Сделать тонкую сетку из майонеза.

Вареная печень. Фото: smakuiemo.com.ua

Помидоры черри разрезать на дольки, выложить вторым слоем и слегка присыпать молотым перцем.

Печень и помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua

Вареные яйца натереть на мелкой или средней терке, выложить поверх помидоров и нанести тонкий слой майонеза.

Шампиньоны и зеленый лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Шампиньоны очистить, нарезать пластинками и обжарить с маслом до золотистости, приправив солью и перцем. Остудить и выложить следующим слоем, снова добавив немного майонеза.

Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Зеленый лук мелко нарезать и присыпать им грибы. Плавленые сырки подморозить, натереть на терке и выложить верхним слоем. Сделать финальную сетку из майонеза и украсить зеленью. Перед подачей дать салату настояться в холодильнике, чтобы слои хорошо пропитались.

