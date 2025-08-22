Салат Лебединый пух — рецепт приготовления с курицей и пекинской капустой

Салат "Лебединый пух" — вкуснее "Шубы" и "Оливье"
Салат "Лебединый пух" покоряет своей нежностью и легкостью, ведь сочетает куриное мясо, свежую капусту и сливочный сыр. Благодаря маринованному луку блюдо имеет пикантный вкус и выглядит празднично на столе. Это отличная альтернатива классическим салатам, которая обязательно станет любимой в семейном меню.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- куриное филе (отварное) — 1 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- картофель (отварной) — 2 шт.;
- пекинская капуста — 0,5 кочана;
- твердый сыр — 100 г;
- майонез — по своему вкусу;
- соль, перец — по своему вкусу;
- лук — 1 шт.
Для маринада:
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- уксус яблочный — 3-4 ст. л.;
- вода — 250 мл.
Способ приготовления
Лук нарезать тонкими полукольцами и залить маринадом из воды, яблочного уксуса, сахара и соли. Оставить на 20 минут, чтобы он стал мягким и без горечи.
Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать кубиками. Яйца отварить вкрутую, измельчить белки и желтки на мелкой терке.
Картофель отварить в мундире, охладить, очистить и натереть на крупной терке. Пекинскую капусту мелко нашинковать, сыр натереть на мелкой терке.
В салатнице выкладывать все слоями: сначала картофель, слегка присолить и смазать майонезом. Затем распределить курицу, приправить перцем и снова добавить майонез.
Далее выложить маринованный лук. Следующим слоем распределить яйца, после чего смазать майонезом. Выложить капусту и завершить тертым сыром. Готовый салат поставить в холодильник на 1-2 часа, чтобы слои пропитались и блюдо приобрело нежный вкус.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!