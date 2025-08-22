Салат Лебединый пух — рецепт приготовления с курицей и пекинской капустой

Салат "Лебединый пух". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Лебединый пух" покоряет своей нежностью и легкостью, ведь сочетает куриное мясо, свежую капусту и сливочный сыр. Благодаря маринованному луку блюдо имеет пикантный вкус и выглядит празднично на столе. Это отличная альтернатива классическим салатам, которая обязательно станет любимой в семейном меню.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

куриное филе (отварное) — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

картофель (отварной) — 2 шт.;

пекинская капуста — 0,5 кочана;

твердый сыр — 100 г;

майонез — по своему вкусу;

соль, перец — по своему вкусу;

лук — 1 шт.

Для маринада:

сахар — 2 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

уксус яблочный — 3-4 ст. л.;

вода — 250 мл.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами и залить маринадом из воды, яблочного уксуса, сахара и соли. Оставить на 20 минут, чтобы он стал мягким и без горечи.

Картофель и майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать кубиками. Яйца отварить вкрутую, измельчить белки и желтки на мелкой терке.

Курица и капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Картофель отварить в мундире, охладить, очистить и натереть на крупной терке. Пекинскую капусту мелко нашинковать, сыр натереть на мелкой терке.

Курица и яйца. Фото: smakuiemo.com.ua

В салатнице выкладывать все слоями: сначала картофель, слегка присолить и смазать майонезом. Затем распределить курицу, приправить перцем и снова добавить майонез.

Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Далее выложить маринованный лук. Следующим слоем распределить яйца, после чего смазать майонезом. Выложить капусту и завершить тертым сыром. Готовый салат поставить в холодильник на 1-2 часа, чтобы слои пропитались и блюдо приобрело нежный вкус.

