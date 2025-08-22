Видео
Салат "Лебединый пух" — вкуснее "Шубы" и "Оливье"

22 августа 2025 12:14
Юлия Щербак
Юлия Щербак
Редактор
Салат Лебединый пух — рецепт приготовления с курицей и пекинской капустой
Салат "Лебединый пух". Фото: smakuiemo.com.ua
Салат "Лебединый пух" покоряет своей нежностью и легкостью, ведь сочетает куриное мясо, свежую капусту и сливочный сыр. Благодаря маринованному луку блюдо имеет пикантный вкус и выглядит празднично на столе. Это отличная альтернатива классическим салатам, которая обязательно станет любимой в семейном меню.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • куриное филе (отварное) — 1 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • картофель (отварной) — 2 шт.;
  • пекинская капуста — 0,5 кочана;
  • твердый сыр — 100 г;
  • майонез — по своему вкусу;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • лук — 1 шт.

Для маринада:

  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • уксус яблочный — 3-4 ст. л.;
  • вода — 250 мл.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами и залить маринадом из воды, яблочного уксуса, сахара и соли. Оставить на 20 минут, чтобы он стал мягким и без горечи.

рецепт салату
Картофель и майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать кубиками. Яйца отварить вкрутую, измельчить белки и желтки на мелкой терке.

смачний салат з пекінською капустою та куркою
Курица и капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Картофель отварить в мундире, охладить, очистить и натереть на крупной терке. Пекинскую капусту мелко нашинковать, сыр натереть на мелкой терке.

салат з пекінською капустою
Курица и яйца. Фото: smakuiemo.com.ua

В салатнице выкладывать все слоями: сначала картофель, слегка присолить и смазать майонезом. Затем распределить курицу, приправить перцем и снова добавить майонез.

салат з куркою, пекінською капустою та маринованою цибулею
Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Далее выложить маринованный лук. Следующим слоем распределить яйца, после чего смазать майонезом. Выложить капусту и завершить тертым сыром. Готовый салат поставить в холодильник на 1-2 часа, чтобы слои пропитались и блюдо приобрело нежный вкус.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

салат курица закуска пекинская капуста майонез
