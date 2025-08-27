Салат с хрустящими баклажанами — рецепт на конец лета

Салат с хрустящими баклажанами — хит среди блюд на конец лета
Салат с хрустящими баклажанами — яркое сочетание золотистых кусочков баклажана, сочных помидоров и свежей кинзы с кисло-сладкой ноткой чили. Блюдо выглядит аппетитно, имеет выразительный аромат и легко становится любимчиком в конце лета.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- баклажаны — 500 г;
- соль — ½ ч. л.;
- кинза — небольшой пучок;
- помидоры — 250 г;
- чеснок сушеный — ½ ч. л.;
- крахмал кукурузный или картофельный — 1-2 ст. л. (для обсыпки);
- масло растительное — для жарки.
Соус сладкий чили:
- острый перец — по своему вкусу;
- сахар — 1 ст. л.;
- вода — 2 ст. л;
- сок лимона — 2 ст. л. (или яблочный уксус — 1,5 ст. л.);
- соевый соус — 2 ст. л.;
- кетчуп — 1 ст. л.;
- крахмал кукурузный — ½ ч. л. (размешать в 1 ст. л. холодной воды).
Способ приготовления
Баклажаны нарезать кубиками, посолить и оставить на 10 минут. Промокнуть бумажными полотенцами. Обсыпать крахмалом, лишнее стряхнуть.
На сковороде разогреть немного масла и обжарить баклажаны партиями до золотистой хрустящей корочки. Переложить на бумажные полотенца. Помидоры нарезать кубиками, кинзу мелко нарезать.
Для приготовления соуса в небольшой кастрюле соединить воду, сахар, острый перец, соевый соус, кетчуп и сок лимона.
Поставить на слабый огонь и прогреть до легкого кипения, помешивая. Крахмал размешать в холодной воде и добавить к соусу, помешивать до мягкого загустения.
Снять с огня, добавить сушеный чеснок, дать соусу остыть 2-3 минуты. В миске соединить баклажаны, помидоры и кинзу. Добавить теплый соус, аккуратно перемешать и сразу подать.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!