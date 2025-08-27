Видео
Салат с хрустящими баклажанами — хит среди блюд на конец лета

27 августа 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат с хрустящими баклажанами — рецепт на конец лета
Салат с хрустящими баклажанами. Фото: кадр из видео
Салат с хрустящими баклажанами — яркое сочетание золотистых кусочков баклажана, сочных помидоров и свежей кинзы с кисло-сладкой ноткой чили. Блюдо выглядит аппетитно, имеет выразительный аромат и легко становится любимчиком в конце лета.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Вам понадобится:

  • баклажаны — 500 г;
  • соль — ½ ч. л.;
  • кинза — небольшой пучок;
  • помидоры — 250 г;
  • чеснок сушеный — ½ ч. л.;
  • крахмал кукурузный или картофельный — 1-2 ст. л. (для обсыпки);
  • масло растительное — для жарки.

Соус сладкий чили:

  • острый перец — по своему вкусу;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • вода — 2 ст. л;
  • сок лимона — 2 ст. л. (или яблочный уксус — 1,5 ст. л.);
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • кетчуп — 1 ст. л.;
  • крахмал кукурузный — ½ ч. л. (размешать в 1 ст. л. холодной воды).

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кубиками, посолить и оставить на 10 минут. Промокнуть бумажными полотенцами. Обсыпать крахмалом, лишнее стряхнуть.

салат з хрусткими баклажанами
Жареные баклажаны. Фото: кадр из видео

На сковороде разогреть немного масла и обжарить баклажаны партиями до золотистой хрустящей корочки. Переложить на бумажные полотенца. Помидоры нарезать кубиками, кинзу мелко нарезать.

салат з баклажанами
Помидоры и зелень. Фото: кадр из видео

Для приготовления соуса в небольшой кастрюле соединить воду, сахар, острый перец, соевый соус, кетчуп и сок лимона.

соус для салату
Соус для салата. Фото: кадр из виде

Поставить на слабый огонь и прогреть до легкого кипения, помешивая. Крахмал размешать в холодной воде и добавить к соусу, помешивать до мягкого загустения.

рецепт салату з хрусткими баклажанами
Готовый салат. Фото: кадр из видео

Снять с огня, добавить сушеный чеснок, дать соусу остыть 2-3 минуты. В миске соединить баклажаны, помидоры и кинзу. Добавить теплый соус, аккуратно перемешать и сразу подать.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

салат рецепт помидоры баклажан салат с баклажанами
