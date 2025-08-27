Салат с хрустящими баклажанами — рецепт на конец лета

Салат с хрустящими баклажанами. Фото: кадр из видео

Салат с хрустящими баклажанами — яркое сочетание золотистых кусочков баклажана, сочных помидоров и свежей кинзы с кисло-сладкой ноткой чили. Блюдо выглядит аппетитно, имеет выразительный аромат и легко становится любимчиком в конце лета.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Вам понадобится:

баклажаны — 500 г;

соль — ½ ч. л.;

кинза — небольшой пучок;

помидоры — 250 г;

чеснок сушеный — ½ ч. л.;

крахмал кукурузный или картофельный — 1-2 ст. л. (для обсыпки);

масло растительное — для жарки.

Соус сладкий чили:

острый перец — по своему вкусу;

сахар — 1 ст. л.;

вода — 2 ст. л;

сок лимона — 2 ст. л. (или яблочный уксус — 1,5 ст. л.);

соевый соус — 2 ст. л.;

кетчуп — 1 ст. л.;

крахмал кукурузный — ½ ч. л. (размешать в 1 ст. л. холодной воды).

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кубиками, посолить и оставить на 10 минут. Промокнуть бумажными полотенцами. Обсыпать крахмалом, лишнее стряхнуть.

Жареные баклажаны. Фото: кадр из видео

На сковороде разогреть немного масла и обжарить баклажаны партиями до золотистой хрустящей корочки. Переложить на бумажные полотенца. Помидоры нарезать кубиками, кинзу мелко нарезать.

Помидоры и зелень. Фото: кадр из видео

Для приготовления соуса в небольшой кастрюле соединить воду, сахар, острый перец, соевый соус, кетчуп и сок лимона.

Соус для салата. Фото: кадр из виде

Поставить на слабый огонь и прогреть до легкого кипения, помешивая. Крахмал размешать в холодной воде и добавить к соусу, помешивать до мягкого загустения.

Готовый салат. Фото: кадр из видео

Снять с огня, добавить сушеный чеснок, дать соусу остыть 2-3 минуты. В миске соединить баклажаны, помидоры и кинзу. Добавить теплый соус, аккуратно перемешать и сразу подать.

