Салат Мужской каприз — проверенный рецепт сытного блюда

Салат "Мужской каприз" — проверенный рецепт от кумы
Салат "Мужской каприз" — это блюдо, которое объединяет насыщенный вкус мяса, свежесть овощей и нежность сыра. Благодаря майонезной заправке он получается особенно сочным и сытным. Такой салат любят готовить к праздникам, ведь он всегда собирает много комплиментов и быстро исчезает со стола.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- говядина (телятина) — 400 г;
- индейка — 400 г;
- твердый сыр — 350 г;
- яйца вареные — 7 шт.;
- маринованные огурцы — 5 шт.;
- свежие огурцы — 3 шт.;
- помидоры — 3 шт.;
- укроп — небольшой пучок;
- консервированная кукуруза — 1 банка;
- майонез — 400 г (примерно);
- соль, черный молотый перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Телятину отварить в подсоленной воде около часа, охладить и нарезать соломкой. Индейку также сварить до готовности и нарезать кусочками. Твердый сыр и вареные яйца нарезать соломкой.
Маринованные и свежие огурцы нарезать соломкой, помидоры — кусочками. Укроп измельчить.
В большой миске смешать все ингредиенты, добавить кукурузу, посолить, поперчить и заправить майонезом.
Хорошо перемешать и подавать к столу. Салат получается ярким, сытным и нежным, прекрасно подходит на праздничном столе.
