Салат "Мужской каприз" — проверенный рецепт от кумы

3 сентября 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат Мужской каприз — проверенный рецепт сытного блюда
Салат "Мужской каприз". Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Мужской каприз" — это блюдо, которое объединяет насыщенный вкус мяса, свежесть овощей и нежность сыра. Благодаря майонезной заправке он получается особенно сочным и сытным. Такой салат любят готовить к праздникам, ведь он всегда собирает много комплиментов и быстро исчезает со стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • говядина (телятина) — 400 г;
  • индейка — 400 г;
  • твердый сыр — 350 г;
  • яйца вареные — 7 шт.;
  • маринованные огурцы — 5 шт.;
  • свежие огурцы — 3 шт.;
  • помидоры — 3 шт.;
  • укроп — небольшой пучок;
  • консервированная кукуруза — 1 банка;
  • майонез — 400 г (примерно);
  • соль, черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Телятину отварить в подсоленной воде около часа, охладить и нарезать соломкой. Индейку также сварить до готовности и нарезать кусочками. Твердый сыр и вареные яйца нарезать соломкой.

рецепт салату з яловичиною
Свежие и маринованные огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Маринованные и свежие огурцы нарезать соломкой, помидоры — кусочками. Укроп измельчить.

салат з яловичиною та кукурузою
Добавление кукурузы. Фото: smachnenke.com.ua

В большой миске смешать все ингредиенты, добавить кукурузу, посолить, поперчить и заправить майонезом.

смачний салат з яловичиною
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Хорошо перемешать и подавать к столу. Салат получается ярким, сытным и нежным, прекрасно подходит на праздничном столе.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для летнего рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

