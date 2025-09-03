Салат Мужской каприз — проверенный рецепт сытного блюда

Салат "Мужской каприз". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Мужской каприз" — это блюдо, которое объединяет насыщенный вкус мяса, свежесть овощей и нежность сыра. Благодаря майонезной заправке он получается особенно сочным и сытным. Такой салат любят готовить к праздникам, ведь он всегда собирает много комплиментов и быстро исчезает со стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

говядина (телятина) — 400 г;

индейка — 400 г;

твердый сыр — 350 г;

яйца вареные — 7 шт.;

маринованные огурцы — 5 шт.;

свежие огурцы — 3 шт.;

помидоры — 3 шт.;

укроп — небольшой пучок;

консервированная кукуруза — 1 банка;

майонез — 400 г (примерно);

соль, черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Телятину отварить в подсоленной воде около часа, охладить и нарезать соломкой. Индейку также сварить до готовности и нарезать кусочками. Твердый сыр и вареные яйца нарезать соломкой.

Свежие и маринованные огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Маринованные и свежие огурцы нарезать соломкой, помидоры — кусочками. Укроп измельчить.

Добавление кукурузы. Фото: smachnenke.com.ua

В большой миске смешать все ингредиенты, добавить кукурузу, посолить, поперчить и заправить майонезом.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Хорошо перемешать и подавать к столу. Салат получается ярким, сытным и нежным, прекрасно подходит на праздничном столе.

