Салат со свеклой и сыром — рецепт с апельсином и рукколой

Салат со свеклой и творогом — очень необычное и яркое блюдо
Салат со свеклой и сыром — это неординарное блюдо, которое удивляет сочетанием вкусов. Сладкая свекла, нежный творог, сочный апельсин и пикантная заправка создают гармонию, которая сделает этот салат настоящим украшением вашего стола.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- свекла вареная или запеченная — 2 шт. (небольшие);
- творог — 130 г;
- руккола и листья салата — 150 г;
- апельсин — 1 шт;
- сыр твердый — 100 г;
- миндаль — 15 г;
- зеленый лук — для декора (по желанию).
Для соуса:
- масло оливковое — 70 г;
- горчица острая — 1 ч. л.;
- горчица зернистая — 2 ч. л.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- мед — 30 г;
- сок лимона — 1 ст. л.;
- чеснок сушеный — ⅓ ч. л.;
- соль — ⅓ ч. л.;
- паприка копченая — ½ ч. л.
Способ приготовления
Свеклу отварить или запечь до готовности, охладить и очистить. Нарезать тонкими ломтиками. Каждый смазать сыром и сложить слоями. Завернуть в пленку и охладить в холодильнике полчаса, чтобы она держала форму.
Апельсин очистить от кожуры и пленок, разделить на дольки. Твердый сыр нарезать кубиками. Миндаль подсушить на сухой сковороде и измельчить ножом.
Для соуса смешать масло с двумя видами горчицы, соевым соусом, медом и лимонным соком. Добавить чеснок, соль и копченую паприку, хорошо перемешать. Листья салата и рукколу полить частью соуса, выложить на тарелку. Добавить кусочки свеклы, апельсиновые дольки, кубики сыра, посыпать миндалем.
Сверху полить остатками соуса и украсить зеленым луком. Этот салат получается необычайно ярким, полезным и по-настоящему праздничным.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!