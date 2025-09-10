Салат со свеклой и сыром — рецепт с апельсином и рукколой

Салат со свеклой и творогом. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат со свеклой и сыром — это неординарное блюдо, которое удивляет сочетанием вкусов. Сладкая свекла, нежный творог, сочный апельсин и пикантная заправка создают гармонию, которая сделает этот салат настоящим украшением вашего стола.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

свекла вареная или запеченная — 2 шт. (небольшие);

творог — 130 г;

руккола и листья салата — 150 г;

апельсин — 1 шт;

сыр твердый — 100 г;

миндаль — 15 г;

зеленый лук — для декора (по желанию).

Для соуса:

масло оливковое — 70 г;

горчица острая — 1 ч. л.;

горчица зернистая — 2 ч. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

мед — 30 г;

сок лимона — 1 ст. л.;

чеснок сушеный — ⅓ ч. л.;

соль — ⅓ ч. л.;

паприка копченая — ½ ч. л.

Способ приготовления

Свеклу отварить или запечь до готовности, охладить и очистить. Нарезать тонкими ломтиками. Каждый смазать сыром и сложить слоями. Завернуть в пленку и охладить в холодильнике полчаса, чтобы она держала форму.

Свекла и творог. Фото: smakuiemo.com.ua

Апельсин очистить от кожуры и пленок, разделить на дольки. Твердый сыр нарезать кубиками. Миндаль подсушить на сухой сковороде и измельчить ножом.

Свекла в пищевой пленке. Фото: smakuiemo.com.ua

Для соуса смешать масло с двумя видами горчицы, соевым соусом, медом и лимонным соком. Добавить чеснок, соль и копченую паприку, хорошо перемешать. Листья салата и рукколу полить частью соуса, выложить на тарелку. Добавить кусочки свеклы, апельсиновые дольки, кубики сыра, посыпать миндалем.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Сверху полить остатками соуса и украсить зеленым луком. Этот салат получается необычайно ярким, полезным и по-настоящему праздничным.

