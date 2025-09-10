Видео
Салат со свеклой и творогом — очень необычное и яркое блюдо

10 сентября 2025 13:14
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат со свеклой и сыром — рецепт с апельсином и рукколой
Салат со свеклой и творогом. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Салат со свеклой и сыром — это неординарное блюдо, которое удивляет сочетанием вкусов. Сладкая свекла, нежный творог, сочный апельсин и пикантная заправка создают гармонию, которая сделает этот салат настоящим украшением вашего стола.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • свекла вареная или запеченная — 2 шт. (небольшие);
  • творог — 130 г;
  • руккола и листья салата — 150 г;
  • апельсин — 1 шт;
  • сыр твердый — 100 г;
  • миндаль — 15 г;
  • зеленый лук — для декора (по желанию).

Для соуса:

  • масло оливковое — 70 г;
  • горчица острая — 1 ч. л.;
  • горчица зернистая — 2 ч. л.;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • мед — 30 г;
  • сок лимона — 1 ст. л.;
  • чеснок сушеный — ⅓ ч. л.;
  • соль — ⅓ ч. л.;
  • паприка копченая — ½ ч. л.

Способ приготовления

Свеклу отварить или запечь до готовности, охладить и очистить. Нарезать тонкими ломтиками. Каждый смазать сыром и сложить слоями. Завернуть в пленку и охладить в холодильнике полчаса, чтобы она держала форму.

рецепт салату з буряком
Свекла и творог. Фото: smakuiemo.com.ua

Апельсин очистить от кожуры и пленок, разделить на дольки. Твердый сыр нарезать кубиками. Миндаль подсушить на сухой сковороде и измельчить ножом.

смачний салат з буряком
Свекла в пищевой пленке. Фото: smakuiemo.com.ua

Для соуса смешать масло с двумя видами горчицы, соевым соусом, медом и лимонным соком. Добавить чеснок, соль и копченую паприку, хорошо перемешать. Листья салата и рукколу полить частью соуса, выложить на тарелку. Добавить кусочки свеклы, апельсиновые дольки, кубики сыра, посыпать миндалем.

салат з буряком та апельсином
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Сверху полить остатками соуса и украсить зеленым луком. Этот салат получается необычайно ярким, полезным и по-настоящему праздничным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

рецепт творог свекла руккола апельсин
