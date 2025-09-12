Відео
Салат "Столичний" за 5 хвилин — підкорює з першої ложки

Салат "Столичний" за 5 хвилин — підкорює з першої ложки

12 вересня 2025 13:44
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат Столичний за 5 хвилин — простий і смачний рецепт
Салат "Столичний". Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Салат "Столичний" — це перевірена класика у сучасному виконанні. Він готується всього за п'ять хвилин, але смакує так, що підкорює з першої ложки. Простий набір продуктів перетворюється на ніжну та ситну страву, яка прикрасить будь-який стіл.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • варені яйця — 3 шт.;
  • ковбаса будь-яка — 200 г;
  • огірки свіжі — 3 шт.;
  • сир твердий — 100 г.

Для заправки:

  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • часник — 2 зубчики;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • чорний перець — 0,5 ч. л.;
  • зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування

Яйця нарізати невеликими кубиками, ковбасу й огірки — соломкою. Твердий сир натерти на тертці.

рецепт салату з ковбасою
Ковбаса та огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки змішати сметану, майонез і гірчицю. Додати подрібнений часник, сіль, перець і зелень. Усе добре перемішати до однорідності.

рецепт столичного салату
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

З’єднати нарізані інгредієнти в мисці, заправити соусом і ще раз перемішати. Салат одразу готовий до подачі. Він виходить ніжний, ароматний і дуже ситний, чудово пасує як для швидкого перекусу, так і для святкового столу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

яйця салат рецепт закуска ковбаса
