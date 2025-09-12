Салат Столичний за 5 хвилин — простий і смачний рецепт

Салат "Столичний" за 5 хвилин — підкорює з першої ложки
Салат "Столичний" — це перевірена класика у сучасному виконанні. Він готується всього за п'ять хвилин, але смакує так, що підкорює з першої ложки. Простий набір продуктів перетворюється на ніжну та ситну страву, яка прикрасить будь-який стіл.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- варені яйця — 3 шт.;
- ковбаса будь-яка — 200 г;
- огірки свіжі — 3 шт.;
- сир твердий — 100 г.
Для заправки:
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- часник — 2 зубчики;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- чорний перець — 0,5 ч. л.;
- зелень — до свого смаку.
Спосіб приготування
Яйця нарізати невеликими кубиками, ковбасу й огірки — соломкою. Твердий сир натерти на тертці.
Для заправки змішати сметану, майонез і гірчицю. Додати подрібнений часник, сіль, перець і зелень. Усе добре перемішати до однорідності.
З’єднати нарізані інгредієнти в мисці, заправити соусом і ще раз перемішати. Салат одразу готовий до подачі. Він виходить ніжний, ароматний і дуже ситний, чудово пасує як для швидкого перекусу, так і для святкового столу.
