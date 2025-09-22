Салат Марія — простий рецепт приготування для всієї родини

Салат "Марія". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Марія" — це ідеальний вибір для швидкого та смачного обіду чи святкового столу. Поєднання ковбаси, сиру, свіжих овочів та кукурудзи робить його яскравим, соковитим і неймовірно ароматним. Він виходить ситним, але водночас легким, і точно сподобається всім без винятку.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

ковбаса — 150 г;

сир твердий — 150 г;

огірки — 2 шт.;

помідор — 1 шт.;

яйця варені — 2–3 шт.;

кінза — пучок;

кукурудза консервована — 1 б.;

майонез — 2–3 ст. л.;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Ковбасу та сир нарізати тонкою соломкою. Огірки нарізати трикутниками, помідор очистити від серединки та нарізати соломкою. Яйця також нарізати соломкою, а кінзу дрібно порубати.

Кукурудза та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

У великій мисці змішати всі підготовлені інгредієнти, додати кукурудзу та майонез. Добре перемішати, приправити сіллю за смаком.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат готовий до подачі одразу після приготування, виходить соковитим, яскравим та ароматним. Він сподобається всім членам родини та стане відмінною альтернативою класичному "Олів’є".

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого.