Салат Марія — простий рецепт приготування для всієї родини

Салат "Марія" — сподобається усім, перевершив навіть "Олів’є"
Салат "Марія" — це ідеальний вибір для швидкого та смачного обіду чи святкового столу. Поєднання ковбаси, сиру, свіжих овочів та кукурудзи робить його яскравим, соковитим і неймовірно ароматним. Він виходить ситним, але водночас легким, і точно сподобається всім без винятку.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- ковбаса — 150 г;
- сир твердий — 150 г;
- огірки — 2 шт.;
- помідор — 1 шт.;
- яйця варені — 2–3 шт.;
- кінза — пучок;
- кукурудза консервована — 1 б.;
- майонез — 2–3 ст. л.;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування
Ковбасу та сир нарізати тонкою соломкою. Огірки нарізати трикутниками, помідор очистити від серединки та нарізати соломкою. Яйця також нарізати соломкою, а кінзу дрібно порубати.
У великій мисці змішати всі підготовлені інгредієнти, додати кукурудзу та майонез. Добре перемішати, приправити сіллю за смаком.
Салат готовий до подачі одразу після приготування, виходить соковитим, яскравим та ароматним. Він сподобається всім членам родини та стане відмінною альтернативою класичному "Олів’є".
