Салат "Марія" — сподобається усім, перевершив навіть "Олів’є"

22 вересня 2025 12:14
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат Марія — простий рецепт приготування для всієї родини
Салат "Марія". Фото: gospodynka.com.ua
Салат "Марія" — це ідеальний вибір для швидкого та смачного обіду чи святкового столу. Поєднання ковбаси, сиру, свіжих овочів та кукурудзи робить його яскравим, соковитим і неймовірно ароматним. Він виходить ситним, але водночас легким, і точно сподобається всім без винятку.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • ковбаса — 150 г;
  • сир твердий — 150 г;
  • огірки — 2 шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • яйця варені — 2–3 шт.;
  • кінза — пучок;
  • кукурудза консервована — 1 б.;
  • майонез — 2–3 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Ковбасу та сир нарізати тонкою соломкою. Огірки нарізати трикутниками, помідор очистити від серединки та нарізати соломкою. Яйця також нарізати соломкою, а кінзу дрібно порубати.

вкусный салат
Кукурудза та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

У великій мисці змішати всі підготовлені інгредієнти, додати кукурудзу та майонез. Добре перемішати, приправити сіллю за смаком.

рецепт салата
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат готовий до подачі одразу після приготування, виходить соковитим, яскравим та ароматним. Він сподобається всім членам родини та стане відмінною альтернативою класичному "Олів’є".

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

салат рецепт олів'є закуска ковбаса
