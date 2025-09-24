Салат з баклажанами Золоте Курча за 10 хвилин — швидкий рецепт з фото

Салат з баклажанами "Золоте курча" — 4 інгредієнти та 10 хвилин
Смачний салат з баклажанами "Золоте Курча" — це яскрава та ситна страва, яку можна приготувати всього за 10 хвилин. Поєднання ніжного курячого філе, пікантної моркви по-корейськи, соковитих огірків та обсмажених баклажанів створює гармонійний смак. Такий салат стане чудовим вибором для швидкої вечері чи святкового столу.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- баклажани — 2 шт. (середні);
- куряче філе відварене — 300 г;
- морква по-корейськи — 120 г;
- огірок свіжий — 1–2 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- олія рослинна — 2–3 ст. л.;
- сіль — до свого смаку;
- цукор — дрібка;
- лимонний сік або оцет — 1 ст. л. (за бажанням);
- чорний перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Баклажани нарізати брусочками, посолити й залишити на 15 хвилин, щоб вони пустили рідину. Віджати руками та обсмажити на розігрітій олії до золотистої скоринки.
Відварене куряче філе нарізати смужками та додати до баклажанів разом із морквою по-корейськи. Часник подрібнити та покласти безпосередньо в салат.
Олію розігріти на сковороді й полити нею інгредієнти, щоб смак і аромат розкрилися ще яскравіше.
Свіжий огірок нарізати півкільцями або тонкими смужками, додати в салат, приправити сіллю, цукром, перцем і за бажанням лимонним соком або оцтом. Ретельно перемішати та подавати відразу.
