Україна
Салат з баклажанами "Золоте курча" — 4 інгредієнти та 10 хвилин

Салат з баклажанами "Золоте курча" — 4 інгредієнти та 10 хвилин

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 13:44
Салат з баклажанами Золоте Курча за 10 хвилин — швидкий рецепт з фото
Салат з баклажанами. Фото: smakuiemo.com.ua

Смачний салат з баклажанами "Золоте Курча" — це яскрава та ситна страва, яку можна приготувати всього за 10 хвилин. Поєднання ніжного курячого філе, пікантної моркви по-корейськи, соковитих огірків та обсмажених баклажанів створює гармонійний смак. Такий салат стане чудовим вибором для швидкої вечері чи святкового столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • баклажани — 2 шт. (середні);
  • куряче філе відварене — 300 г;
  • морква по-корейськи — 120 г;
  • огірок свіжий — 1–2 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • олія рослинна — 2–3 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • цукор — дрібка;
  • лимонний сік або оцет — 1 ст. л. (за бажанням);
  • чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Баклажани нарізати брусочками, посолити й залишити на 15 хвилин, щоб вони пустили рідину. Віджати руками та обсмажити на розігрітій олії до золотистої скоринки.

салат з баклажанами
Баклажани та сіль. Фото: smakuiemo.com.ua

Відварене куряче філе нарізати смужками та додати до баклажанів разом із морквою по-корейськи. Часник подрібнити та покласти безпосередньо в салат.

рецепт салату з баклажанами
Морква та баклажани. Фото: smakuiemo.com.ua

Олію розігріти на сковороді й полити нею інгредієнти, щоб смак і аромат розкрилися ще яскравіше.

рецепт салату з баклажанами та куркою
Огірки та баклажани. Фото: smakuiemo.com.ua

Свіжий огірок нарізати півкільцями або тонкими смужками, додати в салат, приправити сіллю, цукром, перцем і за бажанням лимонним соком або оцтом. Ретельно перемішати та подавати відразу.

рецепт курка баклажан салат з баклажанів закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
