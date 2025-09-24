Салат з баклажанами Золоте Курча за 10 хвилин — швидкий рецепт з фото

Салат з баклажанами. Фото: smakuiemo.com.ua

Смачний салат з баклажанами "Золоте Курча" — це яскрава та ситна страва, яку можна приготувати всього за 10 хвилин. Поєднання ніжного курячого філе, пікантної моркви по-корейськи, соковитих огірків та обсмажених баклажанів створює гармонійний смак. Такий салат стане чудовим вибором для швидкої вечері чи святкового столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

баклажани — 2 шт. (середні);

куряче філе відварене — 300 г;

морква по-корейськи — 120 г;

огірок свіжий — 1–2 шт.;

часник — 1 зубчик;

олія рослинна — 2–3 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

цукор — дрібка;

лимонний сік або оцет — 1 ст. л. (за бажанням);

чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Баклажани нарізати брусочками, посолити й залишити на 15 хвилин, щоб вони пустили рідину. Віджати руками та обсмажити на розігрітій олії до золотистої скоринки.

Баклажани та сіль. Фото: smakuiemo.com.ua

Відварене куряче філе нарізати смужками та додати до баклажанів разом із морквою по-корейськи. Часник подрібнити та покласти безпосередньо в салат.

Морква та баклажани. Фото: smakuiemo.com.ua

Олію розігріти на сковороді й полити нею інгредієнти, щоб смак і аромат розкрилися ще яскравіше.

Огірки та баклажани. Фото: smakuiemo.com.ua

Свіжий огірок нарізати півкільцями або тонкими смужками, додати в салат, приправити сіллю, цукром, перцем і за бажанням лимонним соком або оцтом. Ретельно перемішати та подавати відразу.

