Особенный сочный "Осенний" салат — рецепт на холодное время года

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 12:04
Осенний салат с грибами и овощами — рецепт приготовления нежного блюда
Осенний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Осенний салат — это сочетание простых продуктов, которое создает действительно нежное и ароматное блюдо. Картофель, морковь, маринованные грибы, соленые огурцы и консервированный горошек образуют аппетитные слои, которые дополняет нежный майонез. Такой салат станет отличным вариантом для ужина в холодное время года или украсит праздничный стол.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • картофель отварной — 3 шт. (400 г);
  • грибы маринованные — 1 банка (500 мл, чистый вес 300 г);
  • лук репчатый — 1 шт. (120 г);
  • горошек консервированный — 1 банка;
  • огурцы соленые — 200 г;
  • морковь отварная — 2 шт. (250 г);
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • майонез — 200 г.

Для маринада лука:

  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • уксус 9% — 1 ст. л.;
  • вода холодная — для заливки.

Для майонеза без яиц:

  • масло растительное — 150 мл.;
  • жидкость от консервированного горошка — 50 мл.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • сахар — 0,5 ч. л.;
  • соль — 0,3 ч. л.;
  • сок лимона — 1 ст. л.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими четверть кольцами, сложить в миску, добавить соль, сахар и уксус. Залить холодной водой так, чтобы только покрыть лук, оставить на 10 минут мариноваться.

осінній салат з грибами та овочами
Грибы и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

На тарелку нанести немного майонеза. Картофель в мундире натереть на крупной терке и распределить первым слоем, посолить, поперчить и смазать майонезом. Маринованные грибы откинуть на сито и выложить вторым слоем, покрыть майонезом. Затем добавить отжатые маринованные луковицы и тонкую сеточку майонеза.

смачний осінній салат з грибами та овочами
Огурцы и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Равномерно распределить горошек, немного оставив для украшения. Соленые огурцы нарезать соломкой, дать стечь жидкости и выложить следующим слоем, смазав майонезом. Отварную морковь натереть на средней терке, распределить поверх салата, края подровнять. Сверху нанести сеточку из майонеза и украсить горошком.

салат з грибами та овочами
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Майонез можно использовать покупной или приготовить собственноручно - на жидкости от зеленого горошка, без использования яиц. Салат желательно оставить на 1-2 часа в холодильнике, чтобы слои пропитались и блюдо стало еще более нежным.

осень морковь салат рецепт оливье
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
