Осенний салат с грибами и овощами — рецепт приготовления нежного блюда

Особенный сочный "Осенний" салат — рецепт на холодное время года
Осенний салат — это сочетание простых продуктов, которое создает действительно нежное и ароматное блюдо. Картофель, морковь, маринованные грибы, соленые огурцы и консервированный горошек образуют аппетитные слои, которые дополняет нежный майонез. Такой салат станет отличным вариантом для ужина в холодное время года или украсит праздничный стол.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- картофель отварной — 3 шт. (400 г);
- грибы маринованные — 1 банка (500 мл, чистый вес 300 г);
- лук репчатый — 1 шт. (120 г);
- горошек консервированный — 1 банка;
- огурцы соленые — 200 г;
- морковь отварная — 2 шт. (250 г);
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- майонез — 200 г.
Для маринада лука:
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- уксус 9% — 1 ст. л.;
- вода холодная — для заливки.
Для майонеза без яиц:
- масло растительное — 150 мл.;
- жидкость от консервированного горошка — 50 мл.;
- горчица — 1 ч. л.;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- соль — 0,3 ч. л.;
- сок лимона — 1 ст. л.
Способ приготовления
Лук нарезать тонкими четверть кольцами, сложить в миску, добавить соль, сахар и уксус. Залить холодной водой так, чтобы только покрыть лук, оставить на 10 минут мариноваться.
На тарелку нанести немного майонеза. Картофель в мундире натереть на крупной терке и распределить первым слоем, посолить, поперчить и смазать майонезом. Маринованные грибы откинуть на сито и выложить вторым слоем, покрыть майонезом. Затем добавить отжатые маринованные луковицы и тонкую сеточку майонеза.
Равномерно распределить горошек, немного оставив для украшения. Соленые огурцы нарезать соломкой, дать стечь жидкости и выложить следующим слоем, смазав майонезом. Отварную морковь натереть на средней терке, распределить поверх салата, края подровнять. Сверху нанести сеточку из майонеза и украсить горошком.
Майонез можно использовать покупной или приготовить собственноручно - на жидкости от зеленого горошка, без использования яиц. Салат желательно оставить на 1-2 часа в холодильнике, чтобы слои пропитались и блюдо стало еще более нежным.
