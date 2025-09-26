Осенний салат с грибами и овощами — рецепт приготовления нежного блюда

Осенний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Осенний салат — это сочетание простых продуктов, которое создает действительно нежное и ароматное блюдо. Картофель, морковь, маринованные грибы, соленые огурцы и консервированный горошек образуют аппетитные слои, которые дополняет нежный майонез. Такой салат станет отличным вариантом для ужина в холодное время года или украсит праздничный стол.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

картофель отварной — 3 шт. (400 г);

грибы маринованные — 1 банка (500 мл, чистый вес 300 г);

лук репчатый — 1 шт. (120 г);

горошек консервированный — 1 банка;

огурцы соленые — 200 г;

морковь отварная — 2 шт. (250 г);

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

майонез — 200 г.

Для маринада лука:

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

уксус 9% — 1 ст. л.;

вода холодная — для заливки.

Для майонеза без яиц:

масло растительное — 150 мл.;

жидкость от консервированного горошка — 50 мл.;

горчица — 1 ч. л.;

сахар — 0,5 ч. л.;

соль — 0,3 ч. л.;

сок лимона — 1 ст. л.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими четверть кольцами, сложить в миску, добавить соль, сахар и уксус. Залить холодной водой так, чтобы только покрыть лук, оставить на 10 минут мариноваться.

Грибы и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

На тарелку нанести немного майонеза. Картофель в мундире натереть на крупной терке и распределить первым слоем, посолить, поперчить и смазать майонезом. Маринованные грибы откинуть на сито и выложить вторым слоем, покрыть майонезом. Затем добавить отжатые маринованные луковицы и тонкую сеточку майонеза.

Огурцы и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Равномерно распределить горошек, немного оставив для украшения. Соленые огурцы нарезать соломкой, дать стечь жидкости и выложить следующим слоем, смазав майонезом. Отварную морковь натереть на средней терке, распределить поверх салата, края подровнять. Сверху нанести сеточку из майонеза и украсить горошком.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Майонез можно использовать покупной или приготовить собственноручно - на жидкости от зеленого горошка, без использования яиц. Салат желательно оставить на 1-2 часа в холодильнике, чтобы слои пропитались и блюдо стало еще более нежным.

