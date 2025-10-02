Видео
Салат из свеклы, который заменит даже ужин — простой рецепт

Дата публикации 2 октября 2025 12:04
Салат из свеклы, который заменит ужин — простой рецепт с домашним майонезом
Салат из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua

Сытный салат из свеклы — это не только полезно, но и очень вкусно. Благодаря сочетанию овощей, яиц и ароматной заправки он получается настолько питательным, что легко может стать полноценным ужином. Простой в приготовлении, но в то же время яркий и аппетитный — он точно понравится вашей семье.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • свекла — 3 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • огурцы маринованные или бочковые — 3 шт.;
  • яйца вареные — 2 шт.;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • зелень — по своему вкусу.

Для домашнего майонеза:

  • молоко — 50 мл;
  • масло растительное — 100 мл;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • сахар — 0,5 ч. л.;
  • горчица — 0,5 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.

Способ приготовления

Свеклу отварить до полуготовности, остудить и натереть на терке. Лук и огурцы нарезать кубиками, яйца измельчить. Добавить чеснок и зелень.

Для майонеза в емкости смешать молоко, масло, соль, сахар, горчицу и лимонный сок. Взбить блендером до густой консистенции. Заправить салат свежим домашним майонезом и хорошо перемешать.

рецепт салату з буряком та маринованими огірками
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

В результате получается яркий, ароматный и сытный салат, который может стать самостоятельным блюдом даже на ужин.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

