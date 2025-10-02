Салат из свеклы, который заменит ужин — простой рецепт с домашним майонезом

Салат из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua

Сытный салат из свеклы — это не только полезно, но и очень вкусно. Благодаря сочетанию овощей, яиц и ароматной заправки он получается настолько питательным, что легко может стать полноценным ужином. Простой в приготовлении, но в то же время яркий и аппетитный — он точно понравится вашей семье.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

свекла — 3 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

огурцы маринованные или бочковые — 3 шт.;

яйца вареные — 2 шт.;

чеснок — 2-3 зубчика;

зелень — по своему вкусу.

Для домашнего майонеза:

молоко — 50 мл;

масло растительное — 100 мл;

соль — 1/3 ч. л.;

сахар — 0,5 ч. л.;

горчица — 0,5 ч. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.

Способ приготовления

Свеклу отварить до полуготовности, остудить и натереть на терке. Лук и огурцы нарезать кубиками, яйца измельчить. Добавить чеснок и зелень.

Для майонеза в емкости смешать молоко, масло, соль, сахар, горчицу и лимонный сок. Взбить блендером до густой консистенции. Заправить салат свежим домашним майонезом и хорошо перемешать.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

В результате получается яркий, ароматный и сытный салат, который может стать самостоятельным блюдом даже на ужин.

